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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: أزمة كارتيرون ونبيه انتهت.. والنادي مديون بـ256 مليون جنيه رواتب متأخرة

الزمالك
الزمالك

قال إبراهيم عبدالله، عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك، إن لاعبي القلعة البيضاء يدركون مسئولياتهم، ويرغبون في إسعاد جماهيرهم.

وأضاف إبراهيم عبدالله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن هناك من يرغب في هدم استقرار الزمالك، بنشر شائعات تفيد بوجود مشاكل بين كارتيرون وأسامة نبيه.

وأكمل إبراهيم عبدالله،:" أزمة كارتيرون ونبيه، فنية وانتهت سريعا بدليل تواجد المدرب العام في معسكر الفريق ليلة مباراة البنك الأهلي، وأحد الأشخاص نقل لكارتيرون حديثا خاطئا على لسان أسامة نبيه، وكان سبب الخلاف بينهما".


وأوضح إبراهيم عبدالله،: "أسامة نبيه لم يتقدم باستقالته، وكارتيرون لم يطلب رحيل نبيه عن النادي، وما تردد حول ذلك غير صحيح، وبعض أصحاب المصالح حاولوا الوقيعة بين الثنائي".

وشدد إبراهيم عبدالله، على أن: "مجلس الإدارة أنهى كل الأمور بين كارتيرون وأسامة نبيه وتواجدوا في مران اليوم".

وتابع إبراهيم عبدالله،: "ليس هناك ما يثبت إصابة إبراهيم المصري لاعب يد الأهلي بفيروس كورونا قبل اللقاء، حتى يتم التصعيد من جانبنا، والأهلي لم يخطئ في إشراكه؛ طالما أن نتيجة تحليله جاءت سلبية".

واختتم إبراهيم عبدالله،: "الزمالك مدين برواتب متأخرة تقدر بـ 256 مليون جنيه".

الزمالك فيروس كورونا البنك الاهلي إبراهيم عبدالله اسامه نبيه كارتيرون

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