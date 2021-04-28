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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

حسين الشحات من مباراة
حسين الشحات من مباراة الأهلي والمصري

كشف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي مدى صحة الهدفين اللذان سجلهما الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام المصري فى الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي (2-1) على المصري، وتمت العودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة هدفي الأهلي بتوقيع محمد شريف بسبب شكوك حول وجود تسلل.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال الشناوي :"الهدف الأول للأهلي لا يوجد به تسلل إطلاقاً، والأمر واضح من خلال الرسومات في تقنية الفيديو، وكذلك ليست هناك لمسة يد على محمد شريف".

وأضاف الشناوي :"الهدف الثاني للأهلي حالة صعبة جداً نظراً لأن الكرة واللاعب الممرر واللاعب المستقبل جميعهم يسبقون المدافعين، لكن الهدف صحيح تماماً وليست هناك حالة تسلل".

وأنهى الشناوي : "في لعبة حسين الشحات التي طالب خلالها الأهلي بركلة جزاء، هناك مخالفة بالفعل من المدافع ضد الشحات، وكذلك مخالفة من لاعب الأهلي ضد المدافع، فكيف يحتسب الحكم الخطأ؟ ولذلك ليست هناك ركلة جزاء".

أحمد الشناوي الدوري الممتاز النادي الأهلي محمد شريف حسين الشحات أون تايم سبورت

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