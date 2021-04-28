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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

من هو الأغبى بمسلسل لعبة نيوتن.. منى زكي ومحمد ممدوح يشعلان فيسبوك

لعبة نيوتن
لعبة نيوتن

بعد سلسلة من الصدامات الموجعة بين الزوجين المتهورين هنا “ منى زكي ” وحازم “ محمد ممدوح ” ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن للمؤلف والمخرج تامر محسن، بدأت مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إجراء مقارنة بين التصرفات الكارثية للشخصيتين.

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"هنا" كانت موضوع للتعليقات الساخرة بآخر 4 حلقات بسبب سلسلة من القرارات الخاطئة والغريبة، بداية من ثورتها في المستشفى الأميركية التي وضعت مولودها بها، وتهديدها بالانتحار لاستعادة ابنها الرضيع، ثم أخفت عن زوجها أن المستشفى ترفض إعادة الرضيع لها، وإصرارها على الحديث بحرية مع الإخصائية النفسية المعينة لتقييم حالتها النفسية، وأخيراً إقدامها على خطوة كارثية بتسجيل ابنها باسم مؤنس (محمد فرَّاج) باعتباره الأب البيولوجي لابنها.

أما حازم فقد ارتفعت أسهمه بآخر حلقتين، فإضافة لقراره العصبي السابق بتطليق زوجته عبر رسالة صوتية بالهاتف وهي بالجانب الآخر من العالم، ثم تراجعه عن الطلاق وفشله في محو الرسالة، فقد اتهم هنا بالزنا بعد علمه بتسجيل ابنه باسم شخص آخر، رغم علمه باستحالة أن يكون المولود ثمرة زنا لأن زوجته سافرت وهي حامل بالفعل باستخدام الحقن المجهري.

جروب فيسبوك بعنوان "هو ده الجروب اللي بنتكلم فيه عن الأفلام" حسم الجدل وشارك أعضاؤه في تصويت مباشر لتحديد أي الشخصيتين أكثر غباءً، لتحصد هنا أغلب الأصوات بنسبة 62%، بينما توقفت أصوات حازم عند 27% فقط.

هكذا أصبحت هنا مسئولة عن تردي العلاقة الزوجية، ولكن بشكل ليس كامل، فقد أعطى 1% من المشاركين أصواتهم لتطبيق واتساب الذي منع حازم من محو الرسالة الصوتية، أو ربما لأنه سمح لهما بالتواصل من الأساس. 

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