عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا ضريبة على الدخل.. أبرز ما جاء في مقابلة ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن رؤية 2030

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبرز ما حققته رؤية المملكة 2030 بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاقها، وذلك في مقابلة تلفزيونية بثتها القنوات السعودية وأهم شبكات التلفزة العربية.

ولعل أبرز ما قاله ولي العهد السعودي في المقابلة ما يلي:

- لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل.. وضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% قرار مؤقت لن يستمر أكثر من 5 سنوات

- سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين

- دستورنا هو القرآن، كان والآن وسيستمر إلى الأبد.. والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية

ولي العهد السعودي: الأصل في قوانينا ألا تخالف القرآن والسنة

محذرًا الحوثيين.. ولي العهد السعودي: الخوف غير موجود في قاموسنا

-  النفط خدم السعودية بشكل كبير ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين

-  رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030

- بلا شك الكفاءة والقدرة إلى آخره أمر أساسي - في اختيار فريق عمله- ولكن أهم شيء يكون شغف عند المسؤول

- ــ نتفق مع إدارة بايدن على 90% من المصالح.. ونأمل في علاقات طيبة مع إيران ونتمنى لها الازدهار

- ضريبة القيمة المضافة قد يجري تخفيضها إلى ما بين 5% إلى 10% في غضون عام إلى 5 أعوام.

- لا يمكن أن نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية.

- إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة معها

- المملكة عرضت وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي لليمن مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي واللجوء للمفاوضات

-  المواطن السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وبدون المواطن لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه

- في الربع الرابع من 2020 وصلنا إلى 12 % بالنسبة للبطالة.. وهذا العام سنكسر حاجز 11 % وصولا إلى 10 % ..  والمستهدف في الرؤية هو 7 %

- نحن نستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 إلى 4 %

- الخوف ليس في قاموس المواطن السعودي

-المملكة حققت إنجازات كبيرة جداً في الأربع السنوات ماضية.. وسنحقق أكثر إلى عام 2025

ولي العهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابلة ولي العهد السعودية السعودية الآن

موضوعات متعلقة

روحي فداك سيدي .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ ولي العهد السعودي |شاهد

ولي العهد السعودي يوجه رسالة لإيران والحوثيين

محذرًا الحوثيين.. ولي العهد السعودي: الخوف غير موجود في قاموسنا

ترشيحاتنا

بالأسباب.. لماذا لم يحقق حفل الأوسكار 2021 النجاح المطلوب؟

كانت مفاجأة.. غادة والي تتحدث عن كواليس اختيارها لتولي وزارة التضامن الاجتماعي في 2014

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية آسام شرق الهند

مرسيدس تطرح نسخة جديدة من أيقونتها الفاخرة «مايباخ»| صور

أطباء يوصون بارتداء الكمامات داخل المنازل للحد من تفشي كورونا في الهند..فيديو

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

7 طرق فعالة لـ زيادة الرزق.. تعرف عليها

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

لتجنب الزحام...التجارة السعودية تدعو المواطنين للتسوق في أوقات مختلفة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ