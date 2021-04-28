لا ضريبة على الدخل.. أبرز ما جاء في مقابلة ولي العهد السعودي

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبرز ما حققته رؤية المملكة 2030 بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاقها، وذلك في مقابلة تلفزيونية بثتها القنوات السعودية وأهم شبكات التلفزة العربية.

ولعل أبرز ما قاله ولي العهد السعودي في المقابلة ما يلي:

- لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل.. وضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% قرار مؤقت لن يستمر أكثر من 5 سنوات

- سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين

- دستورنا هو القرآن، كان والآن وسيستمر إلى الأبد.. والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية

- النفط خدم السعودية بشكل كبير ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين

- رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030

- بلا شك الكفاءة والقدرة إلى آخره أمر أساسي - في اختيار فريق عمله- ولكن أهم شيء يكون شغف عند المسؤول

- ــ نتفق مع إدارة بايدن على 90% من المصالح.. ونأمل في علاقات طيبة مع إيران ونتمنى لها الازدهار

- ضريبة القيمة المضافة قد يجري تخفيضها إلى ما بين 5% إلى 10% في غضون عام إلى 5 أعوام.

- لا يمكن أن نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية.

- إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة معها

- المملكة عرضت وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي لليمن مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي واللجوء للمفاوضات

- المواطن السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وبدون المواطن لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه

- في الربع الرابع من 2020 وصلنا إلى 12 % بالنسبة للبطالة.. وهذا العام سنكسر حاجز 11 % وصولا إلى 10 % .. والمستهدف في الرؤية هو 7 %

- نحن نستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 إلى 4 %

- الخوف ليس في قاموس المواطن السعودي

-المملكة حققت إنجازات كبيرة جداً في الأربع السنوات ماضية.. وسنحقق أكثر إلى عام 2025