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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الزمالك : حرصت على إجراء مسحة للفريق بعد إصابة عبد الشافي .. ولا أثق في الرابيد تيست

الزمالك
الزمالك

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها الفريق أمس، تأتي ضمن إستراتيجية الجهاز الطبي بالنادي بالاتفاق مع الإدارة؛ للاطمئنان على جميع أفراد الفريق، وليست خاصة بمباريات الدوري.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أنه حريص بشكل دائم على إجراء فحوصات طبية للفريق بشكل كامل للتأكيد على سلامة اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري، من خلال إجراء التحاليل والأشعات اللازمة، بجانب إجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وليس تحليل رابيد تيست ، خاصة أن نتيجته دائما تكون غير دقيقة.

وأضاف أنه كان حريصًا هذه المرة بالتحديد على إجراء مسحة طبية لكل أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، خاصة بعد إصابة محمد عبد الشافي لاعب الفريق بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على الجميع.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

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