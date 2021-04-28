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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يشارك "الونش" و"فتوح" في لقاء المقاولون؟ طبيب الزمالك يكشف

لاعبو نادي الزمالك
لاعبو نادي الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع محمود حمدي “الونش” مدافع الفريق، لفحص طبي، على هامش المران الختامي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.
 

وتعرض “الونش” للإصابة بكدمة في الركبة، خلال لقاء البنك الأهلي الأخير.
 

وأوضح الدكتور محمد أسامة، أن موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية ولقاء المقاولون العرب، سيتحدد؛ عقب خضوعه للفحص الطبي في مران اليوم الأربعاء.
 

وأضاف الدكتور محمد أسامة، أنه في حالة تجاوزه للفحص الطبي؛ سيكون قرار مشاركته في لقاء المقاولون العرب بيد الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
 

وفيما يخص أحمد فتوح لاعب الفريق، قال أسامة إن اللاعب سينتظم اليوم في التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة.
 

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك المقاولون العرب الدوري الممتاز أحمد فتوح طبيب الزمالك محمد أسامة باتريس كارتيرون

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