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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة والي تحكي عن نشأتها ومحطات مهمة في حياتها .. فيديو

الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

قالت الدكتورة غادة والي ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، إنها نشأت في أسرة تقدس العلم ، قائلة : " زي كل البيوت المصرية اللي بتهتم بتعليم ولادها وبناتها " ، مضيفة أن التفوق كان له جزء كبير في نشأتها ، وأيضاً الثقافة العامة والاطلاع بشكل عام على الفنون المختلفة ، والقراءة .

وأضافت " والي " خلال لقائها مع برنامج " المواجهة " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أن هناك شيئاً تنبهت له عند الكبر وهو الاهتمام بالشأن العام ، والاطلاع على تاريخ وجغرافية بلدها ، معقبة : " نشأت على الاهتمام بالثقافة العامة والدراسة والتعلم طوال الوقت " .

وأكملت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، أن هناك جزءاً كبيرًا من التربية يتكون من المعايشة مع الأهل والتوجيه المستمر ، معقبة : " أنا واخدة حاجات من والدي ، وحاجات من والدتي " ، مضيفة : والدتي ووالدي بيوّجهونا حتى لحد دلوقتي وأنا بلجأ لهم  " .

وتابعت " والي " ، قائلاً : " دايماً والدي ووالدتي حاضرين التوجيه والنصح والإرشاد ، رغم إن عمرهم ما فرضوا علينا حاجة " .

ونوهت ، أن لديها أختاً وأخاً ، وأنها الأخت الأكبر ، معقبة : ليا أخت وحيدة وهي صديقتي جداً وكل حاجة كنا بنعملها سوا ، وهي أقرب أصدقائي ليا " .

واستطردت : " أنا كنت الحفيدة الأولى لجدي ، وجدي هو مثلي الأعلى ، لأنه كان متميزاً ، ورغم وفاته من سنوات كثيرة إلا أنه لا يغيب عن بالي نهائياً " .

وأشارت ، إلى أنها تعلمت في مدرسة راهبات ، وأنها كانت محظوظة بمدرسين ومدرسات على أعلى مستوى ، معقبة : الواحد لما بيكبر بيعرف قيمة المدرسة والمدرسين ، وأصدقائه " ، مضيفة أنها مازالت لها علاقة بأصدقائها حتى الآن ، قائلة : " أصدقاء الطفولة لا تعوض " .

غادة والى الامن العام الأمم المتحدة اخبار التوك شو الثقافة العامة الفنون المختلفة الأمين العام للأمم المتحدة

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