وحشتني قوي.. أحمد فتحي يحتفل بالذكرى الـ 75 لميلاد الفنان الراحل نور الشريف

احتفل الفنان أحمد فتحي، بالذكرى الـ75 لـ ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذي ولد في مثل هذا اليوم الأربعاء 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.



ونشر أحمد فتحي، صورة تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أستاذ.. وحشتني قوي❤️".



وترك نور الشريف، تاريخا حافلا من الأعمال التي تظل عالقة في ذهن المشاهد المصري، ومن أبرزها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، "عائلة الحاج متولي"، "الدالي"، وفيلم "ضربة شمس" وغيرها من الأعمال المميزة.



ورحل الفنان نور الشريف عن عالمنا في أغسطس 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.



أخر آعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزى وآيتن عامر وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.