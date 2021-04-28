كانت مفاجأة.. غادة والي تتحدث عن كواليس اختيارها لتولي وزارة التضامن الاجتماعي في 2014

كشفت الدكتورة غادة والي ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، عن كواليس اختيارها لتولي وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2014 ، قائلة : كنت قاعدة في مكتبي بالصندوق الاجتماعي ، وطلبني المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان في ذلك الوقت.

وأضافت غادة والي خلال لقائها مع برنامج " المواجهة " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، قائلة : " كنا بنشتغل سوا وكان لينا مشروعات مشتركة كتيرة ، فاتصل بيا وطلب مني إني أقابله في مقر المقاولون العرب ، فاستغربت شوية لأن عادة كنا بنتقابل في مقر الوزارة " .

وأكملت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، قائلة : كنت متصورة إنه هيقابلني بخصوص الشغل ، فخدت معايا الملفات وروحت له ، فقال لي إنه هيشكل الحكومة وعايزني إني أكون جزء من هذه الحكومة " ، معقبة : " كانت مفاجأة بالنسبة لي " .

وتابعت غادة والي ، أنها قامت بمعرفة معلومات ومتطلبات وطبيعة الملف المسئولة عنه ، وذهبت لتقوم باستشارة زوجها وأهلها ، مشيرة إلى أنها كانت قلقة تجاه ملف التأمينات لاحتوائه على العديد من التحديات .

ونوهت ، أن هذه المرحلة التي أصبحت فيها وزيرة للتضامن الاجتماعي ، كانت مرحلة صعبة للغاية وهي مرحلة تثبيت أركان الدولة وحمايتها ، واستعادة دور الدولة التي تؤدي واجبها ، معقبة : " كل واحد كان بيحاول ينفذ البلد ومش عارفين نعمل ايه " .