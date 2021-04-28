عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كانت مفاجأة.. غادة والي تتحدث عن كواليس اختيارها لتولي وزارة التضامن الاجتماعي في 2014

الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

كشفت الدكتورة غادة والي ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، عن كواليس اختيارها لتولي وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2014 ، قائلة : كنت قاعدة في مكتبي بالصندوق الاجتماعي ، وطلبني المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان في ذلك الوقت.

وأضافت غادة والي خلال لقائها مع برنامج " المواجهة " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، قائلة : " كنا بنشتغل سوا وكان لينا مشروعات مشتركة كتيرة ، فاتصل بيا وطلب مني إني أقابله في مقر المقاولون العرب ، فاستغربت شوية لأن عادة كنا بنتقابل في مقر الوزارة " .

وأكملت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، قائلة : كنت متصورة إنه هيقابلني بخصوص الشغل ، فخدت معايا الملفات وروحت له ، فقال لي إنه هيشكل الحكومة وعايزني إني أكون جزء من هذه الحكومة " ، معقبة : " كانت مفاجأة بالنسبة لي " .

وتابعت غادة والي ، أنها قامت بمعرفة معلومات ومتطلبات وطبيعة الملف المسئولة عنه ، وذهبت لتقوم باستشارة زوجها وأهلها ، مشيرة إلى أنها كانت قلقة تجاه ملف التأمينات لاحتوائه على العديد من التحديات .

ونوهت ، أن هذه المرحلة التي أصبحت فيها وزيرة للتضامن الاجتماعي ، كانت مرحلة صعبة للغاية وهي مرحلة تثبيت أركان الدولة وحمايتها ، واستعادة دور الدولة التي تؤدي واجبها  ، معقبة : " كل واحد كان بيحاول ينفذ البلد ومش عارفين نعمل ايه " . 

غادة والى الامين العام اخبار الامم المتحدة اخبار التوك شو وزارة التضامن الاجتماعي الصندوق الإجتماعى المقاولون العرب الأمين العام للأمم المتحدة وزارة التضامن التضامن الاجتماعي وزير الإسكان

موضوعات متعلقة

درينكووتر: تلقيت الكثير من الدعابات حول اسمي.. وهذا معناه

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

شاب متهور يدهس شقيقتين بسرعة جنونية في المنوفية .. فيديو

أصالة وأنغام.. رحلة الخلاف من البلوك إلى الاعتذار

أفضل 15 دعاء قبل النوم للرزق سريعا في الليالي الأخيرة من شعبان

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

اللواء سمير فرج: مناورة نسور النيل 2 مهمة لأمن مصر والسودان

الوزراء: مصر نموذج دولي ناجح في محاربة الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

بالأسباب.. لماذا لم يحقق حفل الأوسكار 2021 النجاح المطلوب؟

كانت مفاجأة.. غادة والي تتحدث عن كواليس اختيارها لتولي وزارة التضامن الاجتماعي في 2014

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية آسام شرق الهند

مرسيدس تطرح نسخة جديدة من أيقونتها الفاخرة «مايباخ»| صور

أطباء يوصون بارتداء الكمامات داخل المنازل للحد من تفشي كورونا في الهند..فيديو

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

7 طرق فعالة لـ زيادة الرزق.. تعرف عليها

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

لتجنب الزحام...التجارة السعودية تدعو المواطنين للتسوق في أوقات مختلفة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ