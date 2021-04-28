عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على عدد ساعات الصوم ووقت الإفطار اليوم

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه مواقيت الصلاة لليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل  ، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء .
 

جدير بالذكر أن اليوم هو اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق.
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة: 
 

صلاة الفجر 3:41
صلاة الظهر 11:52
صلاة العصر 3:29
صلاة المغرب6:31
صلاة العشاء 7:54
 

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية ، قد كشف أن آخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.
 

  

وقت الإفطار الافطار المغرب موقع صدى البلد مواقيت الصلاة شهر رمضان المعظم المعهد القومي للبحوث الفلكية عيد الفطر صلاة المغرب شهر رمضان الكريم اليوم السادس عشر من شهر رمضان

ترشيحاتنا

بالأسباب.. لماذا لم يحقق حفل الأوسكار 2021 النجاح المطلوب؟

كانت مفاجأة.. غادة والي تتحدث عن كواليس اختيارها لتولي وزارة التضامن الاجتماعي في 2014

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية آسام شرق الهند

مرسيدس تطرح نسخة جديدة من أيقونتها الفاخرة «مايباخ»| صور

أطباء يوصون بارتداء الكمامات داخل المنازل للحد من تفشي كورونا في الهند..فيديو

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

7 طرق فعالة لـ زيادة الرزق.. تعرف عليها

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

لتجنب الزحام...التجارة السعودية تدعو المواطنين للتسوق في أوقات مختلفة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ