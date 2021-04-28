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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الطاووس الحلقة 16 .. العثور على جثة أحد المغتصبين

الطاووس
الطاووس

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل الطاووس العديد من الأحداث المشوقة حيث عثروا عمال الحفر، على جثة "أحد المغتصبين" وبحوزته التليفون الخاص به، وقاموا بتشريحها كما استدعوا زين والمنزلاوي للتعرف عليه.

قام المحامي كمال، بالذهاب إلى امنية والتحدث معها وأثناء جلوسه معها تلقى مكالمة تخبره بالعثور على الجثة.

ملخص أحداث مسلسل الطاووس

يسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على إحدى القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها.
 

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ويرفع برومو العمل، الحرج؛ ليكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرأة، عندما يتحول فيها البشر إلى ذئاب، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، وهي قضية الاغتصاب والتحرش.

 

أبطال مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

جمال سليمان محمود ياسين رانيا محمود ياسين فرح الزاهد سهر الصايغ مسلسل الطاووس التحرش اغتصاب الأعمال الدرامية الاغتصاب والتحرش

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