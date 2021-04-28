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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 15.. أحمد عز يبدأ تدريباً جديداً مع المخابرات المصرية

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الخامسة عشرة لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 14.. المخابرات العامة المصرية ترصد مخططي الفوضى الخلاقة

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 13.. أحمد عز يشتاق إلى هند صبري

ملخص أحداث الحلقة الخامسة عشر لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت الحلقة الخامسة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، بقيام ضابط المخابرات العامة المصري أكرم (نضال الشافعي) بالتحقيق مع الجاسوس العربي عزام، حتى يعترف بما يخطط له في مصر، بمساعدة مخابرات إحدى الدول المعادية في شرق أوروبا. 

ويحاول عزام، التهرب من الضابط أكرم، إلان أن الأخير يحاصره في الاسئلة، بينما يعلم جهاز مخابرات الدولة المعادية في أوروبا، تفاصيل القبض على عزام، فيشكون في الأمر لأنه جاء في الوقت المكلف فيه بعملية تجسس جديدة، فتقرر هذه الدولة، وقف التعامل مع المصريين حتى تبعد عنها الشبهات. 

يقوم اللواء فاروق السوهاجي (أحمد فؤاد سليم)، بتكليف سيف العربي (أحمد عز) بمهمة تدريب جديدة، عبارة عن مقابلة شاب في أحد المولات، واستلام فلاشة منه، من خلال علامة تعارف خاصة لا يعرفها سواهما، ويخبره اللواء أن هناك رجالا سيكونون مراقبين للمول ولو لاحظوا العلامة سيقومون بتصويره، ويجب أن يتم التسليم دون أن يقوم أحد بتصويره. 

يقوم سيف بالهروب من مراقبينه بالفعل، ومقابلة هذا الشاب وأخذ الفلاشة منه دون أن يتم تصويره، ولكنه يخطئ عندما يجد شقيقه في المول يتعارك مع 3 شباب، فيقرر ضرب هؤلاء الشباب والدفاع عن شقيقه، ما يجعل فاروق السوهاجي يغضب منه. 

ويقوم الضابط أكرم بمقابلة، معد البرامج وائل، ويقوم بتجنيده مع المخابرات العامة المصرية، وتختتم أحداث الحلقة الخامسة عشر بذهاب دينا أبو زيد (هند صبري) لمقابلة أحد ضباط المخابرات المصرية. 

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

 

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