عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كله بالحب الحلقة 16 .. عملية نصب جديدة لـ دهب وشربيني وصبحي

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل كله بالحب العديد من الأحداث المشوقة حيث قام كل من صبحي ودهب وشربيني، بالاتفاق على عملية نصب جديدة.

اتفق صبحي المحامي مع كل من دهب وشربيني انا يقوما بالنصب على رجل بجمع الطوابع النادرة وبيع طابع مزور له، وبعد اتمام العملية حصلوا على 400 ألف جنيه.

بينما قام السعدني "طارق" بإعطاء الهام "صابرين" مبلغ مالي للطفل وعندما علمت شهد شقيقتها الأمر أخبرت زوجها كراكيبو الذي أخبر بدوره المحامي.

مسلسل كله بالحب الحلقة 14 .. محاولات من زينة والسعدني للحفاظ على الفيلا

مسلسل كله بالحب الحلقة 13 .. صبحي يساعد إلهام في حربها مع طارق

مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.

احمد السعدنى مصطفى درويش ريم البارودى مسلسل كله بالحب كله بالحب الفنانة زينة

ترشيحاتنا

بالأسباب.. لماذا لم يحقق حفل الأوسكار 2021 النجاح المطلوب؟

كانت مفاجأة.. غادة والي تتحدث عن كواليس اختيارها لتولي وزارة التضامن الاجتماعي في 2014

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية آسام شرق الهند

مرسيدس تطرح نسخة جديدة من أيقونتها الفاخرة «مايباخ»| صور

أطباء يوصون بارتداء الكمامات داخل المنازل للحد من تفشي كورونا في الهند..فيديو

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

7 طرق فعالة لـ زيادة الرزق.. تعرف عليها

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

لتجنب الزحام...التجارة السعودية تدعو المواطنين للتسوق في أوقات مختلفة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدفي الأهلي أمام المصري وضربة جزاء الشحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ