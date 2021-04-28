مسلسل كله بالحب الحلقة 16 .. عملية نصب جديدة لـ دهب وشربيني وصبحي

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل كله بالحب العديد من الأحداث المشوقة حيث قام كل من صبحي ودهب وشربيني، بالاتفاق على عملية نصب جديدة.

اتفق صبحي المحامي مع كل من دهب وشربيني انا يقوما بالنصب على رجل بجمع الطوابع النادرة وبيع طابع مزور له، وبعد اتمام العملية حصلوا على 400 ألف جنيه.

بينما قام السعدني "طارق" بإعطاء الهام "صابرين" مبلغ مالي للطفل وعندما علمت شهد شقيقتها الأمر أخبرت زوجها كراكيبو الذي أخبر بدوره المحامي.

مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.