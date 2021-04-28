بعد يومين.. انفجار نافورة نارية من الشمس وهذا تأثيرها

نشر ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أحدث دراسة متعلقة بانبعاثات الشمس، حيث أوضح التغييرات الطارئة عليها خلال الـ 40 ساعة الماضية.

وبحسب ما نشره، فإن الشمس أنتجت خلال الـ 40 ساعة الماضية فقط، 3 انبعاثات كتلية إكليلية ساطعة نسبيًا وهي عبارة عن سحب من الغاز المتأين، مضيفا أنه اندفع إلى يسار ويمين الكرة الأرضية، دون الاصطدام المباشر بالمجال المغناطيسي للكوكب.

وأشار إلى أن واحدة من تلك الانبعاثات، مصدرها "انفجار نافورة نارية" من الشمس، والتي من المحتمل أن تضرب المجال المغناطيسي للأرض بشكل ضعيف، في 30 أبريل الجاري، ويقول: "لكن التوقعات غير مؤكدة".

ولدى سؤاله عن وجود ضرر من أي منها؛ أجاب: "الإنبعاث لا، والنافورة النارية لا".



وردا على سؤال آخر، تطرق إلى اعتبار أن هذه الانبعاثات تعد بداية الدورة رقم 25؛ أجاب أبو زاهرة: "الدورة بدأت منذ منتصف العام الماضي، ولكن ما يحدث الآن بداية نشاطها".



ولا يتطلب حدوث عاصفة شمسية، وجود بقعة شمسية، ويقول عبر البيان المنشور بمجموعة الجمعية الفلكية في جدة: "أثبتت الشمس ذلك في 25 أبريل؛ عندما انفجرت منطقة خالية من البقع في النصف الجنوبي للشمس.. حيث انفجرت شعيرة مغناطيسية واندفعت نحو الفضاء، حاملة معها نافورة نارية نصف دائرية خلفها".

وأوضح أن هذه العملية وثقها مرصد ديناميكا الشمس، التابع لوكالة ناسا، خاصة أن الشعيرة المغناطيسية المتفجرة، تمزقت عبر الغلاف الجوي للشمس، وقذفت بسحابة من البلازما إلى الفضاء، ولكنها رغم ذلك ليست في مسار مباشر نحو الارض.