ليبيا.. الدبيبة يعلق على تأجيل أول اجتماع للحكومة في بنغازي

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، على تأجيل عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي، موضحا أن "هناك من لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين".

و قال الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة الليبية، نجحت في توحيد أغلب المؤسسات، موضحا أنه لم يبق لليبيين إلا توحيد المؤسسة العسكرية، وفقا لبوابة "الوسط" المحلية.

وتابع رئيس الحكومة الليبية "كان من المفترض عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في بنغازي الحبيبة، المدينة التي تسكن قلوب الليبيين جميعا. جناح الوطن الذي لا يحلق بدونه..من هذا المنبر أحيي أهلنا في مدينتنا بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا جدا".

وأضاف الدبيبة "لن نترك بعض العقبات البسيطة تحول دون خدمة كافة الليبيين والوقوف بشكل مباشر على المشاكل والتحديات التي يمر بها أهلنا، سواء كانت تحديات معيشية أو تنموية مهما كبرت أو صغرت".

وأكمل "أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين، وتأسيس دولة حقيقية تحفظ عزتنا وكرامتنا.. وهذا لا يتحقق إلا بنبذ الخلاف والتسامي فوق الجرح والتصرف بحكمة وفق المصلحة العليا للوطن".

و ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، اجتماعاته، التي كانت مقررة في مدينة بنغازي لأسباب غير واضحة.