الكويت.. نواب يطالبون بعقد جلسة خاصة لإقرار مكافأة الصفوف الأمامية

تقدم 10 نواب من مجلس الأمة الكويتي، بطلب؛ لعقد جلسة خاصة لإقرار مكافأة الصفوف الأمامية،‬ ‏مؤكدين أنه مطلب مستحق لأبطال الكويت في جائحة كورونا، وأن استجواب رئيس الوزراء؛ قائم على جدول أعمال الجلسة العادية القادمة.



وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن النواب مقدمو الطلب، هم: “عبدالله المضف، وحسن جوهر، ومهلهل المضف، وحمد روح الدين، ومهند الساير، وعبدالعزيز الصقعبي، وفايز الجمهور، ومبارك العرو، وصالح الشلاحي، وخالد المونس”.





بدوره، أكد النائب الدكتور علي القطان أنه سيتم عقد جلسة خاصة لإقرار مكافأة الصفوف الأمامية، محذرا لجنة الميزانيات البرلمانية من التعطيل أو التسويف.



وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أعلن رفع جلسات المجلس إلى ما بعد عيد الفطر.



وجاء قرار مرزوق الغانم، برفع جلسة أمس الثلاثاء، إلى ما بعد عيد الفطر؛ بعدما أبلغته الحكومة بعدم حضورها، بسبب تواجد النواب على المقاعد المخصصة للوزراء.



وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن "بعض النواب دخلوا إلى قاعة عبد الله السالم، لحضور جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، وجلسوا في المقاعد المخصصة للوزراء".

​وغادر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مبنى مجلس الأمة بسبب رفع الجلسة إلى ما بعد العيد.

فيما قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص "فوجئت الحكومة خلال جلسة الثلاثاء بجلوس بعض النواب مكان رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وما حدث مخالف للأعراف البرلمانية المستقرة ومخالف للدستور وفي جميع برلمانات العالم يتم تخصيص مقاعد للوزراء والنواب".