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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل ضل راجل .. مساعدة نور لـ ياسر جلال تُعرّض حياتها للخطر

ياسر جلال - نور
ياسر جلال - نور

مع تصاعد الأحداث في مسلسل ضل راجل، واقتراب جلال (ياسر جلال) من الوصول إلى الجاني الذي حاول إجهاض ابنته شهد، بدأت الخيوط أن تتجمع لتقترب من هذا الشخص، في الوقت الذي تساعد فيه دكتورة ملك (نور اللبنانية) الضحية في تجاوز الأثار السلبية للحادث.

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ضل راجل الحلقة 15.. فيديو جديد يظهر تفاصيل حادث شهد والمتورطين فيه

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مع ياسر جلال ونور.. نيرمين الفقي من كواليس مسلسل ضل راجل


وبنهاية الحلقة الخامسة عشر، عرضت دكتورة شهد المساعدة على جلال وشهد بتوصيلهما، بعدما اضطر جلال لبيع التاكسي لتوفير مبلغ مادي يُمكنه من شراء فيديو يدين الجاني في قضية ابنته، واثناء تواجد الثلاثي في السيارة طاردتهم سيارة دفع رباعي بسرعة عالية وقطعت عليهم الطريق، ويبدو أن السيارة أرسلها سليم زوج شهد للتخلص منهم.
وتعيش دكتورة ملك أجواء متوترة ضمن أحداث المسلسل بسبب ضغط طليقها الدائم عليها، للعوده له مرة أخرى، والتي كان آخرها تهديده لها في المستشفى بشكل صريح حال رفضها الرجوع له.


وتدور أحداث المسلسل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف تنقل على أثرها للمستشفى، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني لتقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته.


وبالإضافة لياسر جلال ونور، يشارك في بطولة المسلسل نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويذاع يومياً على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسل ضل راجل ياسر جلال نور نرمين الفقي ضل راجل مسلسل رمضان 2021 مسلسلات رمضان 2021 ضل راجل الحلقة 15

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