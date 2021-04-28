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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابتكار اختبار جديد لتعافي فاقدي حاسة الشم بسبب فيروس كورونا

مريض بفيروس كورونا
مريض بفيروس كورونا

طوّر علماء بريطانيون نوعًا جديدًا من اختبار الرائحة يمكن أن يساعد الأطباء على اكتشاف البالغين المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأمراض عصبية ، مثل مرض باركنسون والزهايمر.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يتكون الجهاز ، الذي ابتكره باحثون في جامعة "كوين ماري" بلندن، من زيوت عطرية مغلفة في كبسولة معبأة في شريط، وهو يعمل عن طريق سحق الكبسولة في الشريط ، ثم يتم سحبها مرة أخرى لتحرير الرائحة.

 

وقال الباحثون إن هذا الجهاز يمكن أن يكون سببا في مساعدة مرضى كوفيد-19 في التعافي خاصة الذين فقدوا حاسة الشم بعد تشخيص إصابتهم بالعدوى، ورغم أنه من المعروف أن حاسة الشم تتدهور مع تقدم العمر ، فقد ارتبطت أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.

 

ويُعتقد أن حاسة الشم هي واحدة من أولى الأجهزة التي تتأثر بالأمراض العصبية، التي تتضمن موت أجزاء معينة من الدماغ، وبدورها يمكن أن تكون سببا في نقص حاسة الشم أو فقدان الشم لدى العديد من الأشخاص، سواء جزئي أو كلي، وذلك قبل اكتشاف المشكلات المتعلقة بمرض الزهايمر.


وقال الباحثون إن اختبارات الشم لديها القدرة على تشخيص بعض الحالات العصبية ، بما في ذلك مرض باركنسون والزهايمر، وأظهرت التجارب الأولية أن أجهزتهم سهلة الاستخدام ودقيقة خاصة لمن يعانون من مرض الرعاش، مقارنة باختبار الخدش والشم الآخر المتاح في الأسواق.

 

وقال الفريق: "يمكن أن يساعد اختبار الرائحة الذي يعتمد على الكبسولة في التشخيص السريع للأمراض المختلفة المرتبطة بفقدان حاسة الشم.. وتشمل هذه الحالات العصبية المزمنة مثل مرض باركنسون والزهايمر ، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة مثل تلك التي يسببها كوفيد-19".

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ابتكار اختبار جديد لتعافي فاقدي حاسة الشم بسبب فيروس كورونا

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