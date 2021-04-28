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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض.. إيمي سالم بإطلالة تبرز جمالها على إنستجرام.. شاهد

ايمي سالم
ايمي سالم

تألقت الفنانة إيمي سالم، في أحدث ظهور لها، من خلال صور، نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت إيمي سالم، بإطلالة شتوية مرتدية جاكت انيق باللون الأبيض الذي برز جمالها وأناقتها، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمالها، ووضعت لمسات ناعمة من اللون الأسود كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.


وعلقت علي الصور قائلة؛ "أحب نفسك .... لأن هذا هو من ستقضي بقية حياتك معه. احسب النعم التي لا نهاية لها .... حدد إنجازاتك بشكل صحيح ... أدر ظهرك لأي شيء أو أي شخص يستنزف الخير فيك. ابق باركي"


يذكر أن آخر ما قدمته الفنانة إيمي سالم هو برنامج نفسنة الذي كان يعرض على قناة القاهرة والناس.

إطلالة شتوية اللون الابيض القاهرة والناس ايمي سالم اخبار ايمي سالم

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