عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد توقف 4 سنوات.. أجراس ساعة بيج بن الشهيرة تدق من جديد

ساعة بيج بن الشهيرة
ساعة بيج بن الشهيرة

بعد توقف دام 4 أعوام، من المخطط أن تعود ساعة "بيج بن" الشهيرة في بريطانيا، للعمل من جديد، في مطلع العام المقبل.

 

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، ستعمل الساعة لعريقة التي تعد من معالم بريطانيا، مجددا في أوائل العام المقبل، حيث أوشك العمل على الانتهاء في برج إليزابيث بالبرلمان، وكان من المتوقع سابقا، الانتهاء من التجديد هذا العام، ولكن تم تأجيل الافتتاح، وموعد التشغيل بسبب وباء "كوفيد-19".

 

ووصلت تكاليف المشروع إلى 80 مليون جنيه إسترليني على الأقل، حيث ظلت المعلم الجذاب الشهير في لندن معطلا منذ عام 2017، على الرغم من تشغيله مؤقتا في مناسبات مهمة مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ويوم الذكرى.

 

وتم تفكيك وإصلاح الساعة الكبرى، التي يعد الجرس جزءًا منها، كجزء من مشروع التجديد، حيث أصدر الجرس الذي يبلغ وزنه 13.7 طن، صوت علامته التجارية القديمة، لأول مرة، في عام 1859، على الرغم من عمليات الإصلاح على مدار فترات على مر السنين، لكن هذه العملية جاءت بعد  توقفها عن العمل لأطول فترة في تاريخها.

 

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ترميم معالم الساعة خلال المشروع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع بدء تركيب آلية الساعة المستعادة هذا الصيف.

 

وقال مسئول البرلمان البريطاني في بيان: "بعد سنوات من أعمال الترميم، ستتم إضافة عقارب الساعة المتألقة بنظام الألوان الفيكتوري الأصلي، مع عودة عمل الساعة إلى برج إليزابيث في وقت لاحق من العام".

 

وأضاف البيان: "في أوائل العام المقبل ، ستتم إعادة توصيل الأجراس، لساعة بيج بن، بآلية الساعة الفيكتورية الأصلية وسوف ترن عبر وستمنستر مرة أخرى.. وبعد ذلك ستتم إزالة الجسر الذي كان يحمي قصر وستمنستر في جميع مراحل الاعمال والتجديد ويدعم هيكل السقالات المعقدة قبل إخلاء الموقع بالكامل قبل صيف العام المقبل".

البرلمان البريطاني الترميم وباء كوفيد-19 الأوروبى برج جسر

ترشيحاتنا

" نقلة نوعية في حياة الناس".. غادة والي تكشف وصايا الرئيس السيسي لتغيير حال الفقراء

الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا للمقاولون العرب

لو شركة التوزيع تأخرت فى تركيب عداد الكهرباء .. اتبع تلك الخطوات

في ذكرى ميلاد نور الشريف.. قصة وفاته المؤثرة بـ السرطان

التذكرة بـ 5 جنيهات.. ميني باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق.. فيديو وصور

بنسبة 12%..أرباح سنوية لموظفي الدولة بقانون قطاع الأعمال الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

سيف زاهر: الأهلي أنهي صفقتين فى الصيف المقبل .. ولاعب مفآجأة وافق موسيماني على ضمه

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

في عيد ميلاد نجوى إبراهيم| تزوجت فلسطينيًا.. و"بُقلظ" أشهر من عملت معه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ