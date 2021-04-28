بعد توقف 4 سنوات.. أجراس ساعة بيج بن الشهيرة تدق من جديد

بعد توقف دام 4 أعوام، من المخطط أن تعود ساعة "بيج بن" الشهيرة في بريطانيا، للعمل من جديد، في مطلع العام المقبل.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، ستعمل الساعة لعريقة التي تعد من معالم بريطانيا، مجددا في أوائل العام المقبل، حيث أوشك العمل على الانتهاء في برج إليزابيث بالبرلمان، وكان من المتوقع سابقا، الانتهاء من التجديد هذا العام، ولكن تم تأجيل الافتتاح، وموعد التشغيل بسبب وباء "كوفيد-19".

ووصلت تكاليف المشروع إلى 80 مليون جنيه إسترليني على الأقل، حيث ظلت المعلم الجذاب الشهير في لندن معطلا منذ عام 2017، على الرغم من تشغيله مؤقتا في مناسبات مهمة مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ويوم الذكرى.

وتم تفكيك وإصلاح الساعة الكبرى، التي يعد الجرس جزءًا منها، كجزء من مشروع التجديد، حيث أصدر الجرس الذي يبلغ وزنه 13.7 طن، صوت علامته التجارية القديمة، لأول مرة، في عام 1859، على الرغم من عمليات الإصلاح على مدار فترات على مر السنين، لكن هذه العملية جاءت بعد توقفها عن العمل لأطول فترة في تاريخها.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ترميم معالم الساعة خلال المشروع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع بدء تركيب آلية الساعة المستعادة هذا الصيف.

وقال مسئول البرلمان البريطاني في بيان: "بعد سنوات من أعمال الترميم، ستتم إضافة عقارب الساعة المتألقة بنظام الألوان الفيكتوري الأصلي، مع عودة عمل الساعة إلى برج إليزابيث في وقت لاحق من العام".

وأضاف البيان: "في أوائل العام المقبل ، ستتم إعادة توصيل الأجراس، لساعة بيج بن، بآلية الساعة الفيكتورية الأصلية وسوف ترن عبر وستمنستر مرة أخرى.. وبعد ذلك ستتم إزالة الجسر الذي كان يحمي قصر وستمنستر في جميع مراحل الاعمال والتجديد ويدعم هيكل السقالات المعقدة قبل إخلاء الموقع بالكامل قبل صيف العام المقبل".