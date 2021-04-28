رصد سلالة كورونا الهندية في 17 دولة.. محمد بن راشد: ذكرى حمدان بن راشد في كل ركن من دبي.. أبرز عناوين صحف الإمارات

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالوضع الوبائي في الهند، ومقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأبرزت الصحف الصادرة صباح اليوم تناول الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأكد ولي العهد أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030 مستعرضا منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية، كاشفاً عن التوجه للإعداد بأن يكون لدينا رؤية 2040 والتي ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030.

ونفى وجود أي توجه لفرض ضرائب على الدخل في المملكة، قائلا "لن يكون هناك ضرائب على الدخل بتاتا في السعودية" مؤكداً أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت.

كما اهتمت الصحف بينها "الاتحاد" بإعلان منظمة الصحة العالمية أن نسخة كورونا المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

وأوضحت المنظمة أنه في الأيام الأخيرة، رُصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لناحية الإصابات.

من جانبها، أبرزت "البيان" دعوة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ليل الثلاثاء/الأربعاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة والعودة إلى الحوار، وذلك بعد أزمة سياسية أثارها تمديد ولايته الرئاسية.

ال فرماجو في كلمة للأمة نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إنه سيتوجه إلى البرلمان يوم السبت المقبل "ليحظى بالتصديق لهذه العملية الانتخابية".

ودعا الأطراف السياسية إلى إجراء "مناقشات عاجلة" حول كيفية تنظيم التصويت.

وتصاعدت التوترات في العاصمة الصومالية مقديشو مطلع الأسبوع الجاري مع اندلاع اشتباكات بين أنصار الفصائل السياسية المختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشأن تأجيل الانتخابات.

وفي 12 أبريل، مدد الرئيس فرماجو فترة ولايته لمدة عامين، وأصدر قانونًا انتخابيًا جديدًا في مجلس النواب بالبرلمان، متجاوزًا مجلس الشيوخ، بينما ندد مراقبون أجانب، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بالقرار.

كما سلطت الصحف الضوء على الوضع الوبائي في الهند، حيث سجلت السلطات الصحية هناك أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، لأول مرة منذ تقشي الوباء.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن السلطات الصحية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 3286 وفاة و362 ألفا و770 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و106 وفيات، لتأتي بذلك في الترتيب الرابع على مستوى العالم من حيث أكثر الدول تضررا من تفشي كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

محليا، أبرزت الصحف بينها "الخليج" إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكمدبي إنشاء مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان.

وتحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تم إطلاق "مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان" في دبي، كأول مستشفى من نوعه يستقبل مرضى السرطان في دولة الإمارات من غير القادرين على تحمل كلفة العلاج مجاناً.

ومن المقرر أن يصبح المبنى صرحاً طبياً شاملاً رفيع المستوى، مجهزاً بأحدث المعدات والتقنيات العلاجية، كما سيستقطب كادراً طبياً مؤهلاً من أطباء مختصين وطواقم تمريضية مدربة، إلى جانب قيامه بدور بحثي وتدريبي رائد، عبر استكشاف تقنيات علاجية جديدة لأمراض السرطان، والاستثمار في إعداد وتأهيل خبرات وكفاءات طبية وتمريضية بما يلبي احتياجات المستشفى ويعمل على الارتقاء بجهوده.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات على تويتر "نعلن عن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان بدبي.. مستشفى خيري وإنساني مفتوح للجميع.. يضم 250 سريراً.. وسيستقبل 30 ألف مراجع سنوياً.. ويقام على مساحة بناء 50 ألف متر مربع.. رحمك الله يا أبا راشد.. وجعل دارك الفردوس الأعلى من الجنة".

وأضاف"حمدان بن راشد كان مميزاً في خيره وعطائه وإنفاقه ورحمته وتواضعه.. كان اهتمامه بالتعليم والصحة والأيتام مستمراً ولم يتوقف عبر عقود.. ما زال فقده يوجعنا.. وذكراه في كل ركن من دبي»، وتابع سموه: «حمدان بن راشد كان يخفي أكثر مما يعلن.. ويُعطي أكثر مما يُسأل.. وسيرسّخ التاريخ اسمه في سجل المحسنين.. نثني على جهود الشيخ أحمد بن سعيد.. ووقوفه وراء فكرة بناء المستشفى الجديد.. وحرصه على تكريم فقيد الإنسانية بما يليق بتاريخه".