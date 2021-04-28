بوسى شلبى تستعيد ذكريات آخر احتفال بعيد ميلاد لـ نور الشريف

حرصت الإعلامية بوسي شلبي علي الاحتفال بالذكري الـ75 لـ ميلاد الفنان الراحل نور الشريف الذي ولد في مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1946.

ورحل عن عالمنا الفنان نور الشريف في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.



ونشرت بوسي مجموعة من الصور عبر حسابها علي "انستجرام" وكتبت قائلة "٢٨ تاريخ ميلاد الأستاذ العظيم نور الشريف كنا دائما نجتمع نحتفل معه واليوم نجتمع لندعوا له بالرحمة الفاتحة هدية له اليوم في عيد ميلاد الاستاذ#نورالشريف".



وترك نور الشريف، تاريخا حافلا من الأعمال التي تظل عالقة في ذهن المشاهد المصري، ومن أبرزها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، "عائلة الحاج متولي"، "الدالي"، وفيلم "ضربة شمس" وغيرها من الأعمال المميزة.



ورحل الفنان نور الشريف عن عالمنا في أغسطس 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.



أخر آعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزى وآيتن عامر وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.