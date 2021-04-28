صديقة كريستيانو رونالدو بجوار طائرة خاصة في أحدث صورة لها

نشرت جورجينا رودريغيز صديقة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، صورة لها وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"



وظهرت جورجينا أمام الطائرة باطلالة كاجوال وعلقت على الصورة قائلة: "بونجور باريس 🧡🗼".



وتحرص جورجينا على مشاركة متابعيها الصور الجذابة التي تبرز جمالها، خاصة التي تظهر بها رفقة كريستيانو رونالدو.



كما تفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة.

وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.