سيف زاهر: الأهلي أنهي صفقتين فى الصيف المقبل .. ولاعب مفآجأة وافق موسيماني على ضمه

قال الإعلامي سيف زاهر إن مجلس إدارة النادي الأهلي نجح في إنهاء صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لافتا إلى أن هناك لاعبا سيكون مفاجأة وافق على تواجده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

وأضاف سيف زاهر خلال ظهوره ببرنامجه ملعب أون تايم :" الأهلي عنده صفقتين خلصهم خلاص في الخط الأمامي والأهلي عنده مفاجأة مدوية موسيماني منح موافقته على لاعب يكون موجود في الأهلي خلال الموسم الجاي ".

وأردف سيف :" من قطاع الناشئين يوجد 3 لاعبين على رادار موسيماني منهم واحد بيراهن عليه موسيماني في الجزء الهجومي اذا فيه لاعب مفاجأة من الناشئين موسيماني منح الضوء الأخضر على ضمانتي الشخصية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مهما على منافسه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.