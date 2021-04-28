فاوتشي يوجه رسالة إلى دول العالم بشأن الوضع المأساوي في الهند

دعا المستشار الطبي للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إلى مساعدة الهند؛ لمواجهة الوضع الوبائي الصعب، منتقدا الدول الغنية لفشلها في تأمين الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19".



وقال كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، إن الطريقة الوحيدة التي يمكن الاستجابة من خلالها للوباء العالمي، هي ضمان المساواة في جميع أنحاء العالم.



ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن فاوتشي قوله إن الدول الغنية عليها أن تولي مزيدا من الاهتمام بالأمر، والتدخل لتأمين وصول عادل للرعاية الصحية لبلدان العالم.



وأشار فاوتشي إلى أن منظمة الصحة العالمية تحاول تسريع الدعم المقدم للهند في إطار مبادرة ضمان حصول البلدان الأكثر احتياجا على اللقاحات والعلاجات، لكنه أكد أن هذا لا يكفي.



وأوضح أن الولايات المتحدة قامت بتقديم مزيد من المساعدات إلى الهند، وسترسل قريبا كمية من اللقاحات للمساعدة في مواجهة الوضع المأساوي في هذا البلد، بحسب الصحيفة.



وتابع المسؤول الأمريكي "تشهد الهند وضع مأساوي ومروع .. يموت الناس بسبب عدم وجود كمية كافية من الأكسجين حيث لا توجد أسرة كافية في المستشفيات.. علينا أن نتكاتف ونتطلع إلى الأمام، أن نتحلى بأكبر قدر ممكن من الإنصاف عندما يتعلق الأمر بقضايا الصحة العامة".



وأضاف فاوتشي "نحن في عالم مترابط.. هناك مسؤوليات تقع على عاتق البلدان تجاه بعضها البعض.. لا سيما إذا كنت بلدًا ثريًا وتتعامل مع دول لا تمتلك الموارد أو القدرات التي لديك".



وأعلنت الهند صباح الثلاثاء، وصول أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية من ضمنها 100 جهاز تنفس و95 قارورة أكسجين، فيما كشفت فرنسا عن طبيعة "عملية التضامن" التي ستصل إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع.



وتعتزم فرنسا تزويد الهند بنحو 8 وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي بواسطة مولد وقوارير أكسجين مسيل يتم إرسال 5 منها في مرحلة أولى لإمداد ما يصل إلى 10 آلاف مريض بالأكسجين الطبي في اليوم، فضلا عن معدات طبية تتضمن 28 جهاز تنفس.



واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، أن الوضع في الهند "أكثر من مؤلم"، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.