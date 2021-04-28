عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاوتشي يوجه رسالة إلى دول العالم بشأن الوضع المأساوي في الهند

فاوتشي يوجه رسالة
فاوتشي يوجه رسالة إلى دول العالم بشأن الوضع المأساوي بالهند

دعا المستشار الطبي للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إلى مساعدة الهند؛ لمواجهة الوضع الوبائي الصعب، منتقدا الدول الغنية لفشلها في تأمين الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19".
 

وقال كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، إن الطريقة الوحيدة التي يمكن الاستجابة من خلالها للوباء العالمي، هي ضمان المساواة في جميع أنحاء العالم.
 

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن فاوتشي قوله إن الدول الغنية عليها أن تولي مزيدا من الاهتمام بالأمر، والتدخل لتأمين وصول عادل للرعاية الصحية لبلدان العالم.

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

فاوتشي يحذر من خطر بسبب الحاصلين على لقاح كورونا بأمريكا


وأشار فاوتشي إلى أن منظمة الصحة العالمية تحاول تسريع الدعم المقدم للهند في إطار مبادرة ضمان حصول البلدان الأكثر احتياجا على اللقاحات والعلاجات، لكنه أكد أن هذا لا يكفي.


وأوضح أن الولايات المتحدة قامت بتقديم مزيد من المساعدات إلى الهند، وسترسل قريبا كمية من اللقاحات للمساعدة في مواجهة الوضع المأساوي في هذا البلد، بحسب الصحيفة.


وتابع المسؤول الأمريكي "تشهد الهند وضع مأساوي ومروع .. يموت الناس بسبب عدم وجود كمية كافية من الأكسجين حيث لا توجد أسرة كافية في المستشفيات.. علينا أن نتكاتف ونتطلع إلى الأمام، أن نتحلى بأكبر قدر ممكن من الإنصاف عندما يتعلق الأمر بقضايا الصحة العامة".


وأضاف فاوتشي "نحن في عالم مترابط.. هناك مسؤوليات تقع على عاتق البلدان تجاه بعضها البعض.. لا سيما إذا كنت بلدًا ثريًا وتتعامل مع دول لا تمتلك الموارد أو القدرات التي لديك".


وأعلنت الهند صباح الثلاثاء، وصول أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية من ضمنها 100 جهاز تنفس و95 قارورة أكسجين، فيما كشفت فرنسا عن طبيعة "عملية التضامن" التي ستصل إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع.


وتعتزم فرنسا  تزويد الهند بنحو 8 وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي بواسطة مولد وقوارير أكسجين مسيل يتم إرسال 5 منها في مرحلة أولى لإمداد ما يصل إلى 10 آلاف مريض بالأكسجين الطبي في اليوم، فضلا عن معدات طبية تتضمن 28 جهاز تنفس.


واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، أن الوضع في الهند "أكثر من مؤلم"، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.

كورونا الهند الهند فيروس كورونا فاوتشي أنتوني فاوتشي اخبار العالم

موضوعات متعلقة

الهند تسجل قفزة مرعبة في إصابات ووفيات كورونا

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

ترشيحاتنا

" نقلة نوعية في حياة الناس".. غادة والي تكشف وصايا الرئيس السيسي لتغيير حال الفقراء

الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا للمقاولون العرب

لو شركة التوزيع تأخرت فى تركيب عداد الكهرباء .. اتبع تلك الخطوات

في ذكرى ميلاد نور الشريف.. قصة وفاته المؤثرة بـ السرطان

التذكرة بـ 5 جنيهات.. ميني باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق.. فيديو وصور

بنسبة 12%..أرباح سنوية لموظفي الدولة بقانون قطاع الأعمال الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

سيف زاهر: الأهلي أنهي صفقتين فى الصيف المقبل .. ولاعب مفآجأة وافق موسيماني على ضمه

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

في عيد ميلاد نجوى إبراهيم| تزوجت فلسطينيًا.. و"بُقلظ" أشهر من عملت معه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ