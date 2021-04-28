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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الأخبار الفنية

أخبار الفن| جوجل يحتفل بـ نور الشريف.. حقيقة سخرية تامر عاشور من مريضة سرطان.. إصابة روجينا بـ 7 غرز

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها على النحو الآتي:

 

أحمد العوضي يقبّل ياسمين عبد العزيز.. والأخرى تغازله على طريقتها
شاركت النجمة ياسمين عبر العزيز جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، غازلت فيه زوجها الفنان أحمد العوضي حيث تضمن الفيديو صورة لهما وهو يقبّلها .

 

جوجل يحتفل بالذكرى الـ 75 لميلاد الفنان الراحل نور الشريف
احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الأربعاء 28 أبريل، بالذكرى الـ75 لـ ميلاد الفنان الراحل نور الشريف الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.

 

رضا إدريس لـ صدى البلد : قلقت من تجسيد الإرهابي محمد البلتاجي
كشف الفنان رضا إدريس عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التى تلقاها عن دوره فى مسلسل الاختيار 2 والذى يعرض حاليًا فى دراما رمضان.

 

القصة الكاملة لقيام تامر عاشور بالسخرية من مريضة سرطان
رد الفنان تامر عاشور على الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية بسبب صورة نشرها عبر صفحته الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " من إعلان لصالح مستشفى أيادي المستقبل لأورام الأطفال مع تعليق "لا خدي أنتي أنا صايم يا فاطره بحبك".

 

قدر الله وماشاء فعل... أول تعليق من روجينا بعد إصابتها بـ 7 غرز فى الوجه .. شاهد
نشرت روجينا صورة جديدة لها بعد إصابتها ب 7 غرز فى الوجه عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهلث انستجرام.

 

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