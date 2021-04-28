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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلامية كويتية تكشف سر ريادة الإمارات في السياسة الخارجية

صدى البلد

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، على الحملة المسيئة و الممنهجة على تويتر الموجهة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي شنها الذباب الإلكتروني وجماعة الإخوان، مؤكدة على ريادة وثوابت السياسة الخارجية للإمارات ودعمها الكبير للقضايا العربية التي رسخها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه.

وأكدت"الرشيد"، في رسالة بثتها عبر صدى البلد"،  أن الإمارات تربطها علاقات راسخة متجذرة بالدول الشقيقة فلم تتوان في الوقوف مع الاشقاء والاصدقاء في المحن فضلا عن روح العطاء والانسانية التي تخطت حدود العالم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الإمارات تتمتع بسجل مشرف في تعزيز العمل العربي المشترك، إيماناً منها بأن التعاون والتضامن ركيزة أساسية لمواجهة التحديات والأزمات، وخاصة في ظل التدخلات الإقليمية التي تهدد الأمن العربي، وتسعى للهيمنة وبسط النفوذ وانتهاك سيادة الدول العربية.

ولفتت"الإعلامية الكويتية"، إلى أن الإمارات أكدت للعالم من خلال مواقف كثيرة دورها الريادي في نشر السلام من خلال دورها البناء لإيجاد حل سلمي جميع القضايا التي تشهدها الساحة العربية والدولية، ومنها القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين على أساس حدود 1967، والمدرج في خطة السلام العربي بهدف تعزيز السلم والاستقرار الدائم في المنطقة، كما تسعى دولة الإمارات العربية من خلال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية، وعودة السلام والاستقرار والأمن في اليمن ومحاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة المتمثلة في جماعات الحوثيين المنقلبين على الشرعية هناك، كذلك الحال في سوريا، حيث تسعى الإمارات لحل سلمي في سوريا، والمطالبة بعودة الدور العربي لحل الأزمة وعودة السلام والاستقرار للشعب السوري. ولم يقتصر الدور الإماراتي في نشر السلام في المنطقة فقط، بل كان لدولة الإمارات العربية دوراً بارزاً في الدعم الإنساني اللا محدود.

واستذكرت الرشيد مقولة الشيخ زايد رحمه الله عندما قال: «إن دولة الإمارات هي جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، ولذلك تعمل الحكومة بكل طاقتها على نصرة القضايا العربية، وتعزيز التضامن العربي في جميع المجالات».

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