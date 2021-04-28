عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| الأهلي يقصي الزمالك فى السلة.. أحمد الأحمر يعلن اعتزاله.. غضب في الزمالك بسبب الموظفين.. صفقات الأهلي في الصيف

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:

الأهلي يقصي الزمالك.. ويصعد لمواجهة الاتحاد السكندري بنهائي كأس رجال السلة

صعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني أشرف توفيق لنهائي بطولة كأس مصر للرجال للموسم الحالي 2020 - 2021.

أحمد الأحمر يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو

أعلن أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر ونادي الزمالك لكرة اليد، اعتزاله اللعب الدولي عقب دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

زيدان: التعادل أمام تشيلسي كانت نتيجة عادلة.. وتنتظرنا مباراة صعبة في الإياب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن نتيجة التعادل في المباراة أمام تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، هي نتيجة عادلة.

حالة من الغضب بين موظفي وعمال نادي الزمالك .. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن وجود حالة من الغضب بين موظفي وعمال النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

سيف زاهر: الأهلي أنهي صفقتين فى الصيف المقبل .. ولاعب مفآجأة وافق موسيماني على ضمه

قال الإعلامي سيف زاهر إن  مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في إنهاء صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لافتا إلى أن هناك لاعبا سيكون مفاجأة وافق على تواجده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

الأهلى موسيمانى ريال مدريد أحمد الأحمر سيف زاهر الزمالك منتخب مصر النادي الأهلي كرة السلة أخبار الرياضة نادي الزمالك الاتحاد السكندري اولمبياد طوكيو طوكيو بطولة كأس مصر القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

" نقلة نوعية في حياة الناس".. غادة والي تكشف وصايا الرئيس السيسي لتغيير حال الفقراء

الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا للمقاولون العرب

لو شركة التوزيع تأخرت فى تركيب عداد الكهرباء .. اتبع تلك الخطوات

في ذكرى ميلاد نور الشريف.. قصة وفاته المؤثرة بـ السرطان

التذكرة بـ 5 جنيهات.. ميني باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق.. فيديو وصور

بنسبة 12%..أرباح سنوية لموظفي الدولة بقانون قطاع الأعمال الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

سيف زاهر: الأهلي أنهي صفقتين فى الصيف المقبل .. ولاعب مفآجأة وافق موسيماني على ضمه

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

في عيد ميلاد نجوى إبراهيم| تزوجت فلسطينيًا.. و"بُقلظ" أشهر من عملت معه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ