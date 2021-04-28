أخبار الرياضة| الأهلي يقصي الزمالك فى السلة.. أحمد الأحمر يعلن اعتزاله.. غضب في الزمالك بسبب الموظفين.. صفقات الأهلي في الصيف

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:

الأهلي يقصي الزمالك.. ويصعد لمواجهة الاتحاد السكندري بنهائي كأس رجال السلة

صعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني أشرف توفيق لنهائي بطولة كأس مصر للرجال للموسم الحالي 2020 - 2021.

أحمد الأحمر يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو

أعلن أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر ونادي الزمالك لكرة اليد، اعتزاله اللعب الدولي عقب دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

زيدان: التعادل أمام تشيلسي كانت نتيجة عادلة.. وتنتظرنا مباراة صعبة في الإياب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن نتيجة التعادل في المباراة أمام تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، هي نتيجة عادلة.

حالة من الغضب بين موظفي وعمال نادي الزمالك .. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن وجود حالة من الغضب بين موظفي وعمال النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

سيف زاهر: الأهلي أنهي صفقتين فى الصيف المقبل .. ولاعب مفآجأة وافق موسيماني على ضمه



قال الإعلامي سيف زاهر إن مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في إنهاء صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لافتا إلى أن هناك لاعبا سيكون مفاجأة وافق على تواجده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.