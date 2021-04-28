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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. برامج تجسس خطيرة تنتشر على هواتف أندرويد.. أوبو تطلق هاتف Oppo A95 5G ضمن الفئة المتوسطة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

شاهد.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A95 5G .. سعر ومواصفات
 

أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، عن هاتفها للفئة المتوسطة، Oppo A95 5G الذى يأتى بعدد من الإمكانات الجيدة والسعر المتوسط، مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ،  بعد أيام قليلة من إطلاق هاتف Oppo A94 5G . 
 

إحذر.. برامج تجسس خطيرة تجتاح هواتف أندرويد وتسرق حساباتك البنكية
 

كشفت تقارير عن وجود عدد من برامج التجسس تسمى Flubot أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة جدا بين مستخدمى هواتف أندرويد فى جميع أنحاء العالم، من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS ، حيث يتم اختراق بيانات المستخدمين عند فتح الروابط الموجودة في الرسائل.

 

لهذه الأسباب يجب إعادة تشغيل هاتفك الأندرويد فورا
 

مع كثرة استخدامنا  للهواتف الذكية، وكثرة الوقت الذي نستغرقه في استخدامها، تنشأ  عدة مشكلات التقنية تعوق الهاتف عن القيام بمهامه بشكل سلسل وطبيعي، حيث تكون هذه المشكلات هى مشكلات مؤرقة للغاية بالنسبة للمستخدمين مما يجعلهم يبحثون عن حل سريع وعملي. 

عاجل.. عطل عام يصيب شبكة بلايستيشن عالميا

أفاد تقرير نشره موقع "the verge" التقني، عن عطل عام في شبكة بلايستيشن PSN، ففي الوقت الحالي، تواجه خدمة الألعاب الشهيرة من شركة سوني انقطاعا عالميا.

بسبب النقص الشديد فى أجهزة بلاي ستيشن 5.. تطبيق Playstation من سونى يحقق 100 مليون عملية تحميل

حقق تطبيق Playstation لألعاب الفيديو أكثر من 100 مليون عملية تحميل  ، حيث قام اللاعبون بتحميل التطبيق من على متجر Google Play لتجربة الألعاب الموجودة فى ظل النقص الشديد لأجهزة بلاي ستيشن 5 من شركة سونى اليابانية. 

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا بلايستيشن أوبو هواتف اندرويد

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