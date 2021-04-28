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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 إطفائي يحاولون السيطرة عليه.. حريق هائل في سوق بإيران

حريق في إيران
حريق في إيران

اندلع حريق ضخم في سوق الفاكهة المجففة والمواد الغذائية بمنطقة المصلى بمدينة مشهد الإيرانية مساء الثلاثاء، وفقا لمدير العلاقات العامة في إدارة مطافئ المدينة، رضا حيدري.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أضاف حيدري "الحريق التهم عدة محال تجارية ويقوم رجال الإطفاء بإخماده الآن". وتابع، "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا".

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وأكدت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، أن 100 من رجال الإطفاء إلى جانب 28 عربة دعم إطفاء يشاركون في إخماد الحريق.

وأشارت إلى أن التحقيق الأولي كشف عن اشتعال النيران في عدد من المحلات التجارية في الجزء الأوسط من السوق احتجزها رجال الإطفاء ومنعوا الحريق من الانتشار إلى أماكن أخرى.

ويعد سوق المصلى أكبر وأهم سوق لتوزيع وبيع المواد الغذائية والفواكه المجففة في شرق البلاد ومدينة مشهد، وهو مجمع المواد الغذائية والفواكه المجففة الضخم في مشهد، وفيه جميع أنواع المواد الغذائية والفواكه المجففة، بالإضافة إلى بيع المنظفات.

ايران حريق اطفاء سوق مشهد

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