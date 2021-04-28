موجز السوشيال .. رانيا يوسف تمارس تدريبات في الجيم .. مي نور الشريف تعلق على احتفال جوجل بعيد ميلاد والدها .. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا، وإليكم أبرزها:
من داخل الجيم.. رانيا يوسف تشارك متابعيها بفيديو أثناء أداء التمارين
منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو
مي نور الشريف تعليقاً على احتفال جوجل بعيد ميلاد والدها: فخورة إني بنتك
بوسى شلبى تستعيد ذكريات آخر احتفال بعيد ميلاد لـ نور الشريف
بـ فستان محتشم.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية