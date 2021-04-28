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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف متى تذهب للطبيب للإنجاب

متى يجب أن يذهب الأزواج للتخصيب في المختبر؟

متى يجب أن يذهب الأزواج
متى يجب أن يذهب الأزواج للتخصيب في المختبر؟

يساعد الإخصاب في المختبر (IVF) ملايين الأزواج على إنجاب الأطفال كل عام. في عملية التلقيح الصناعي (IVF) ، يأخذ الطبيب البويضة والحيوانات المنوية ويخصبها لصنع الأجنة. يعيدون الأجنة إلى الداخل ؛ تستخدم عمومًا أكثر من اثنين أو ثلاثة أجنة ، اعتمادًا على جودة الأجنة. بشكل عام ، كان الأطباء يصنعون ما لا يقل عن 10 أجنة. لدى الأزواج تعليمات لاتباع ما يجب فعله وما لا يجب فعله في الأشهر التسعة من الحمل لإنجاب طفل سليم. علاوة على ذلك ، فإن الجسم السليم من شأنه أن يعطي طفلًا سليمًا ، لذلك يوصى في أي نوع من الحمل بأن يعيش حياة خالية من الإجهاد وأن يكون هادئًا. بالإضافة إلى هذا التمرين يوميًا ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وكن دائمًا إيجابيًا.
 


العقم مشكلة صحية شائعة تحتاج إلى حل. تؤدي الزيجات المتأخرة والحياة المجهدة ونمط الحياة غير المستقر وعوامل أخرى إلى العقم عند الرجال والنساء. الإخصاب في المختبر طريقة جيدة للتغلب على مشكلة العقم. ومع ذلك ، هناك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة مع التلقيح الاصطناعي.

 

متى تفكر في أطفال الأنابيب؟


من الصعب متابعة علاج الخصوبة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن الأفضل أن تكون مهمة صعبة. يجب أن يتم اختيار IUI أو IVF بالتشاور مع طبيب الخصوبة. من الجيد اختيار أخصائي لديه خبرة ويمكنه تقديم جميع أنواع العلاج. سيكون طبيبك هو الذي سينصحك بعد دراسة حالتك فيما يتعلق بجميع الخيارات الممكنة التي تناسبك. بعد ذلك ، يمكنك اختيار أفضل ما أوصى به طبيبك. يعتمد نجاح علاج أطفال الأنابيب على عدة عوامل. سنخبرك في هذه المقالة بالوقت الذي يجب أن تفكر فيه في التلقيح الاصطناعي ، ولكن يفضل اتباع تعليمات طبيبك.

1. مشاكل التبويض

 

بشكل عام ، يحدث بسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض). متلازمة تكيس المبايض هي مشكلة خلل هرموني يمكن أن تجعل من الصعب على المرأة الحمل. متلازمة تكيس المبايض هي السبب الشائع للعقم عند النساء. يعد قصور المبيض الأساسي (POI) أيضًا مشكلة إباضة حيث يمكن للزوجين اختيار التلقيح الاصطناعي.

2. مشكلة قناة فالوب

 

هذه مشكلة عقم أخرى تحدث عند الإناث بسبب انسداد / تلف في قناة فالوب. يُعرف مثل هذا الموقف أيضًا باسم انسداد البوق. بشكل عام ، لا توجد علامة محددة لمثل هذه المشكلة. يمكن أن يحدث تلف أو انسداد في قناة فالوب بسبب مرض التهاب الحوض (PID). يمكن أن يحدث PID بسبب الأمراض المنقولة جنسيا.

3. بطانة الرحم

قد تجعل الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي من الصعب على النساء الإنجاب. يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل. يجب عليك استشارة طبيبك أو خبير أطفال الأنابيب حول هذا الخيار.

4. التصاقات الحوض

يمكن للمرضى اختيار التلقيح الاصطناعي عندما تكون فرص الحمل مع التلقيح داخل الأنابيب أقل ولكن أفضل نسبيًا مع أطفال الأنابيب. يمكن أن تكون التصاقات الحوض سببًا وراء انسداد قناتي فالوب. يمكن أن يؤدي الانتباذ البطاني الرحمي و PID إلى الالتصاقات التي تتداخل لاحقًا مع الحمل.

5. تدني جودة الحيوانات المنويه 

يعاني الكثير من الرجال من مشكلة ضعف جودة الحيوانات المنويه . هذا يمكن أن يجعل الأزواج يختارون طريقة التخصيب في المختبر. حالة تسمى فقد النطاف حيث لا توجد حيوانات منوية. 

الاختبارات الأجنة الحيوانات المنوية تأخر الحمل حيوان منوي

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