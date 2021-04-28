تعدى على حرم الآثار.. تحرك عاجل من محافظة القاهرة لإزالة مبنى مخالف..شاهد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

وفي هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس بازالة مبنى مخالف شرع القائمون عليه فى استكماله على مساحة 550 متر فى 3 عطفة خضر بالمطرية رغم صدور قرارات إزالة له لاقامته بدون ترخيص وتعديه على حرم الآثار وسده لمنافذ الجار .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلي الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

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