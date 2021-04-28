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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ أسيوط: تطوير 6 مراكز بإجمالي 149 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة


قال اللواء  عصام سعد ، محافظ أسيوط ، إنه تم تنفيذ المبادرة الأولى من حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا استهدفت 60 قرية ومن ثم المرحلة الثانية  بإجمالي 40 قرية  .


وأوضح " سعد" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم تطوير 6 مراكز بإجمالي 149 قرية بتكلفة مليارات تستهدف البنية التحتية ـ مشاريع الصرف الصحي ، البنية التعليمية ، المشاريع الصحية ، مراكز الشباب والرياضة ، تقوية شبكات الكهرباء .


وأشار إلى تم تنفيذ المرحلة الأولى فى عام 2020 بتكلفة مليار جنيه ، و 3.3 مليار جنيه للمرحلة الثانية ، لافتا إلى أن تطوير الريف المصرى سيشمل 7 قرى من تطوير بنية تحتية ، وأن مشروع تبطين الترع يدخل فى نطاق الأمن المائى للحكومة المصرية لتأهيل وتبطين الترع والمصارف  .

محافظ أسيوط أسيوط الجديدة توفير حياة كريمة قرى حياة كريمة

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