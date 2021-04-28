محافظ أسيوط: تطوير 6 مراكز بإجمالي 149 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة



قال اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط ، إنه تم تنفيذ المبادرة الأولى من حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا استهدفت 60 قرية ومن ثم المرحلة الثانية بإجمالي 40 قرية .



وأوضح " سعد" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم تطوير 6 مراكز بإجمالي 149 قرية بتكلفة مليارات تستهدف البنية التحتية ـ مشاريع الصرف الصحي ، البنية التعليمية ، المشاريع الصحية ، مراكز الشباب والرياضة ، تقوية شبكات الكهرباء .



وأشار إلى تم تنفيذ المرحلة الأولى فى عام 2020 بتكلفة مليار جنيه ، و 3.3 مليار جنيه للمرحلة الثانية ، لافتا إلى أن تطوير الريف المصرى سيشمل 7 قرى من تطوير بنية تحتية ، وأن مشروع تبطين الترع يدخل فى نطاق الأمن المائى للحكومة المصرية لتأهيل وتبطين الترع والمصارف .