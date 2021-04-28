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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية في الهند

صدى البلد

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 2ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية "آسام" شمال شرق الهند صباح اليوم /الأربعاء/ وأنه وقع على عمق عشرة كيلومترات.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/- إن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترا وكان مركزه قرب بلدة "ديكياجولي" التي تبعد 140 كيلومترا شمال "جواهاتي" المدينة الرئيسية في ولاية "آسام" الهندية.
وأضافت الهيئة أن خطر الزلزال الذي يتسبب في وقوع إصابات تعد منخفضة.

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