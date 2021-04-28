ولي العهد السعودي يكشف منجزات رؤية 2030.. وتسريبات لظريف تثير جدلا كبيرا في إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الأمير محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030

الرئاسة الفلسطينية ترحب بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري والاضطهاد

الرئيس الصومالي يتراجع عن قراره تمديد ولايته الرئاسية لعامين إضافيين

بايدن: أحرزنا تقدما مذهلا في مكافحة فيروس كورونا

أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم أبرز تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن ما تحقق من رؤية 2030، وتابعت حالة الجدل الناجمة عن تسريبات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشأن تدخل العسكريين في رسم السياسة الخارجية الإيرانية.

في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "القبس" تصريحات ولي العهد السعودي خلال لقاء متلفز بشأن ما تحقق من منجزات رؤية المملكة 2030، حيث أكد أن هناك فرص ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة يعتمد على النفط وهذا القطاع يواجه تحديات.

وقال ولي العهد السعودي «نقترب من تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030»، منوهاً بأن عام 2019 شهد تحقيق معظم الأهداف. وأوضح أن الهدف من صندوق الاستثمارات العامة الآن هو تحقيق النمو وزيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030.

وفيما يخص دستور المملكة، قال ولي العهد: «دستورنا هو القرآن والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك»، مضيفاً: «الاجتهاد مفتوح للأبد ولا نلزم أنفسنا بمدرسة أو شخص في أحكام الدين».

وتابع: «الغلو في الدين أو في أي أمر كان هو خطير للغاية»، مؤكداً أن «الهوية السعودية قوية للغاية ونفتخر بها». وأضاف: «أي شخص يتبنى موقفاً متطرفاً، هو مجرم وسيحاسب».

كما تحدث ولي العهد السعودي عن السياسة الخارجية للمملكة، وقال: «سياستنا الخارجية قائمة على مصالح السعودية». وأضاف: «قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل مع الإدارة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة شريك استراتيجي للسعودية، وهناك توافق سعودي مع إدارة بايدن بنسبة 90%»، مشيراً إلى أن السعودية تعمل مع كل دول العالم.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئاسة الفلسطينية رحبت بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين. ووصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة في بيان صحافي، التقرير بأنه «شهادة دولية قوية وحقة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن التقرير «يفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد».

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد عند الساعة 06:40 من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح العميد المالكي، أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك. وأضاف أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأفادت صحيفة "الجريدة" بأن الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو أعلن التراجع عن قراره تمديد ولايته الرئاسية لعامين إضافيين، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية، فيما فر سكان من أحياء بالعاصمة الصومالية مقديشو، أمس، خوفاً من تجدد الاشتباكات بين فصيلين متناحرين من قوات الأمن التي انقسمت وسط خلاف على تمديد فترة ولاية الرئيس.

دوليًا، ذكرت صحيفة "الراي" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبدى أسفه لتحول تصريحاته المسربة الى «اقتتال داخلي» في إيران، بعد انتشار تسجيل صوتي تحدث فيه عن دور العسكر في الديبلوماسية وأثار جدلا واسعا في طهران.

وفي حين أكد ظريف طبيعة العلاقة الوثيقة التي جمعته باللواء الراحل قاسم سليماني، أحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، شدد على أن الفكرة الأساسية من حديثه كانت تقديره وجود حاجة الى «تعديل ذكي» في العلاقة بين الميدان العسكري والديبلوماسية في إيران.

ونقلت "القبس" عن أحد كبار الأطباء الهنود تحذيره من أن الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند مدفوعة بسلالة من الفيروس الأكثر عدوى وربما أكثر فتكًا، والتي دفعت المستشفيات إلى «نقطة ما بعد الأزمة» في غضون أسابيع فقط.

وقال الدكتور زرير أودواديا، وهو طبيب في مومباي المتضررة بشدة ومستشار حكومي، إن «الهند الآن في قبضة السلالة الجديدة من كورونا التي أدت إلى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات». مضيفاً: «أرى المرضى الأصغر سنًا مصابين، لقد فقدت منذ يوم واحد شابين يبلغان من العمر 35 عامًا، زوج وزوجة كانا على أجهزة التنفس الصناعي».

وأفادت "الأنباء" بأن الولايات المتحدة خففت القيود المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، في وقت بدأت المساعدات الدولية تصل الهند لدعم جهودها في وقف الارتفاع الكارثي في أعداد الإصابات والوفيات.

وقــد أشــاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ «التقدم المذهل» الذي أحرزته بلاده في مواجهة الجائحة، وقال في البيت الأبيض «لايزال أمامنا طريق طويل.. لكننا أحرزنا تقدما مذهلا»، مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات.

وأضاف «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في مايو ويونيو قبل 4 يوليو، لكننا أحرزنا تقدما مذهلا بسببكم جميعا، أيها الشعب الأمريكي»، في إشارة إلى يوم الاستقلال باعتباره هدفا رمزيا في سياق مكافحة الفيروس.

وبحسب "الوطن"، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا سترد بحزم على أي محاولات تتخطى فيها الولايات المتحدة الخطوط الحمراء.

وقال لافروف خلال تصريحات في مقابلة مع وكالة ريانوفوستي الروسية، إنه “إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة للحوار مع موسكو، فهذا يبقى هذا خيارها، وبالتالي سنعيش في ظروف “الحرب الباردة، أو أسوأ من ذلك”. ورأى لافروف أن العلاقات الروسية الأمريكية لن تحقق تقدما حال استمرت واشنطن بالتصرف بشكل سيادي.