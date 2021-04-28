البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع بريطانيا بعد البريكست

أعلن البرلمان الأوروبي, اليوم الأربعاء، موافقته على الاتفاق التجاري مع بريطانيا بعد البريكست.

ودعا اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة في لندن للالتزام بالاتفاق التجاري المقرر لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك قبل مناقشة رئيسية وتصويت في البرلمان الأوروبي يوم أمس الثلاثاء للموافقة على الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د.ب.أ" عن المدير العام للاتحاد، يواخيم لانج، قوله: من غير المجدي على الإطلاق أن يهدد رئيس الوزراء البريطاني باستمرار بخرق الاتفاق".

وشدد المدير العام على أن التقيد ببنود الاتفاق سيسهم في تعزيز الثقة في المملكة المتحدة وعدها بيئة واعدة للقيام بالأعمال التجارية فيه.

ودخل اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، الذي صدقت عليه لندن بالفعل ، حيز التنفيذ بشروط في بداية العام الجاري.