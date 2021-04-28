قمة خارج التوقعات بين سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب “حديقة الأمراء”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، ما ينذر بمواجهة مثيرة على أرض الفريق الباريسي.

ويخوض السيتي ثاني نصف نهائي له منذ 2016 عندما سقط أمام ريال مدريد، بينما كان يدربه التشيلي مانويل بيليجريني.

والعام الماضي وتحت قيادة مدربه الحالي الإسباني بيب جوارديولا، ودع السيتي البطولة على يد ليون الفرنسي في ربع النهائي.

وهذا الموسم يخوض مانشستر سيتي نصف النهائي، بعدما لم يتلق أي هزيمة في مشواره نحو هذا الدور، كما حافظ على نظافة شباكه في دور المجموعات وأطاح في ثمن النهائي ببوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن يقصي بوروسيا دورتموند من ربع النهائي.

أما باريس سان جيرمان بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فمني بهزيمتين في دور المجموعات أمام مانشستر يونايتد ولايبزيج ولكنه انتفض بعدها ليطيح ببرشلونة من ثمن النهائي، ثم حامل اللقب بايرن ميونخ من ربع النهائي.

ويعود الفضل في تأهل باريس سان جيرمان، الذي يأمل في خوض النهائي الثاني له على التوالي، بعد خسارته نهائي الموسم الماضي أمام البايرن، بشكل كبير إلى مهاجمه كيليان مبابي الذي أحرز 8 أهداف في البطولة وحارسه الكوستاريكي كيلور نافاس.