عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة خارج التوقعات بين سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

جوارديولا - بوتشيتينو
جوارديولا - بوتشيتينو

 يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب “حديقة الأمراء”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، ما ينذر بمواجهة مثيرة على أرض الفريق الباريسي.

ويخوض السيتي ثاني نصف نهائي له منذ 2016 عندما سقط أمام ريال مدريد، بينما كان يدربه التشيلي مانويل بيليجريني.

والعام الماضي وتحت قيادة مدربه الحالي الإسباني بيب جوارديولا، ودع السيتي البطولة على يد ليون الفرنسي في ربع النهائي.

وهذا الموسم يخوض مانشستر سيتي نصف النهائي، بعدما لم يتلق أي هزيمة في مشواره نحو هذا الدور، كما حافظ على نظافة شباكه في دور المجموعات وأطاح في ثمن النهائي ببوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن يقصي بوروسيا دورتموند من ربع النهائي.

أما باريس سان جيرمان بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فمني بهزيمتين في دور المجموعات أمام مانشستر يونايتد ولايبزيج ولكنه انتفض بعدها ليطيح ببرشلونة من ثمن النهائي، ثم حامل اللقب بايرن ميونخ من ربع النهائي.

ويعود الفضل في تأهل باريس سان جيرمان، الذي يأمل في خوض النهائي الثاني له على التوالي، بعد خسارته نهائي الموسم الماضي أمام البايرن، بشكل كبير إلى مهاجمه كيليان مبابي الذي أحرز 8 أهداف في البطولة وحارسه الكوستاريكي كيلور نافاس.

دوري ابطال أوروبا باريس سان جيرمان سان جيرمان أخبار مانشستر سيتي باريس ضد سيتي

ترشيحاتنا

أهم موديلات سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الأربعاء المقبل.. صور

بالصور.. الهدوء يسيطر على اللجان في آخر أيام امتحانات شهر أبريل

3 حالات لحصول الموظف على إجازة بدون أجر فى قانون الخدمة المدنية

قمة خارج التوقعات بين سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

في 90 دقيقة..محمد بن سلمان يبهر العالم ويقلب موازين السوشيال ميديا ؟

أسعار الذهب في مصر اليوم 28-4-2021 .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم : بدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس مصر .. غدا

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ

في 90 دقيقة..محمد بن سلمان يبهر العالم ويقلب موازين السوشيال ميديا ؟

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

3 حالات لحصول الموظف على إجازة بدون أجر فى قانون الخدمة المدنية

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ