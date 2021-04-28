رئيس مياه المنيا يتفقد أعمال مد وتدعيم الخطوط بقرية دلجا

ضمن حياة كريمة

تفقد المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المنيا أعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية دلجا بدير مواس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وصرح رئيس شركة مياه المنيا بأن مبادرة حياة كريمة ستخدم حوالى نصف مليون مواطن ب ٢٩ قرية بمركز دير مواس بخلاف التوابع، مضيفا أنه سيتم تنفيذ محطة مياه مرشحة بطاقة إنتاجية ٣٠٠ل/ث بدير مواس، ومن المتوقع نهوها خلال عام.

وأوضح أنه جارى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بخمس مراكز، هى: "ديرمواس وملوى وأبو قرقاص والعدوة ومغاغة" بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و ٤١٩مليون جنيها، يستفيد منها ١٩٢قرية.

وأشار أن الشركة تتابع يوميا الموقف التنفيذى للمشروعات، ضمن تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.