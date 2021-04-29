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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لقيمة رأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50% بقانون تنمية المشروعات

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

يتيح قانون تنمية المشروعات الجديد حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.

 

كما يتضمن قانون تنمية المشروعات الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذي يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات.

 

كما يتضمن قانون تنمية المشروعات الجديد توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.

خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال 

 

وأجاز قانون تنمية المشروعات الجديد، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.

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نيفين جامع: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم فى تنمية ذلك القطاع

حوافز تشجيعية

كما منح قانون تنمية المشروعات الجديد العديد من الحوافز التشجيعية ، حيث اتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها:

 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

 - منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

 - تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى. 

 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

قانون تنمية المشروعات الجديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز تشجيعية القطاع غير الرسمى الضريبة القطعية

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