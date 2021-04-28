رفضت زواج ابنتها فكان جزاؤها القتل.. حكاية أم ضحية الغدر بالقناطر الخيرية

كعادتها يوميا تخرج الحاجة ليلى من منزلها بإحدى قرى مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ذاهبة إلى السوق للعمل فى بيع الخضار بحثا عن الرزق وقوت يومها والإنفاق على أولادها ولم تدرِ أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية على يد نجلتها الكبرى وأنها اتفقت مع خطيبها على التخلص من والدتها بسبب رفضها الزواج منه.

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الأم عادت من السوق وبدأت فى إعداد وتجهيز وجبة الإفطار ثم أخبرت نجلتها الكبرى دخولها غرفة النوم حتى تستريح من تعب ومشقة اليوم ولكن سرعان ما تبدلت الاحداث وتحولت لمشهد حزين حيث اتفقت نجلة المجنى عليها مع خطيبها على قتل والدتها حتى يتمكنا من الزواج.

وبعد ارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليها هرب المتهم بعد الاتفاق مع خطيبته على إعداد سيناريو باكتشاف جثة والدتها وإبلاغ الشرطة وبالفعل دخلت نجلة المجنى عليها المنزل واطلقت صرخات مدوية تجمع على إثرها الأهالي لتخبرهم قائلة:" لقينا أمي مقتولة" وعلى الفور حضر رجال الشرطة وتم تشكيل فريق بحث ضم كلا ضباط مباحث قسم مركز القناطر الخيرية وضباط المديرية لكشف غموض الواقعة الذين قاموا بالاستماع لأقوال بناتها وقاطني المنطقة وتفريغ كاميرات المراقبة المُثبتة بالمحلات في المنطقة فضلا عن فحص علاقات الضحية ليكتشف رجال المباحث أن نجلة المجنى عليها وخطيبها هم وراء ارتكاب واقعة القتل بسبب رفض الام الزواج.

باستهدافهم تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث أفادا بسابقة حدوث مشادة كلامية بين المجني عليها ونجلتها لرغبة الاولى فـي فسخ خطبتها من المتهم الثاني، والتعدي عليها بالضرب، لرفضها ذلك، وقيام الأولى بإخبار الثاني بالأمر، مما أثار حفيظته، و تراودت إلى ذهنه فكرة التخلص منها.

أضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهما اتفقا سويًا على ارتكاب الواقعة، وعقب خلودها للنوم، تواصلت الأولى مع الثاني هاتفيا، لتنفيذ اتفاقهما، وعقب حضوره قامت بفتح الباب له ورافقته حتى دلفا لغرفة نوم المجني عليها، وتعدي عليها بسلاح أبيض سكين، مُحدثاً إصابتها التي أودت بحياتها.

من ناحية اخرى أدلت الابنة المتهمة باعترافات تفصيلية حول الحادث قائلة " أمي رفضت الزواج من خطيبى وحبيبى ومكنتش عارفة اعمل ايه فاتفقت معه على التخلص منها خاصة بعد اهانتها لي بالضرب بصفة مستمرة.

وتابعت المتهمة يوم الحادث كان المنزل فاضى فاتصلت بخطيبي وفتحت له باب المنزل، وتسلل لحجره أمي، وكانت نائمه، وحاولنا خنقها ولكننا فشلنا، فأتيت مسرعة أحضرت سكين المطبخ وقام خطيبي بطعنها 8 طعنات بالجانب الأيسر بالبطن، حتى سالت دمائها على سرير غرفتها وفي حجره نومها.

من جانبه اعترف المتهم الثانى بارتكاب واقعة قتل المجنى عليها مؤكدا إن المتهمة هي السبب في تلك الواقعة وهي التي خططت وفتحت له باب المنزل مرحبا لقتل والدتها بحجة حمايتها من والدتها لأنها تقف في طريق سعادتها وتريد فسخ خطبتنا

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ من زينب م 22 عام بعثورها على جثة والدتها "ليلى. م" 43 عام بائعة خضار مقتولة داخل منزلها بقرية البرادعة دائرة المركز وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

و بالفحص تبين أن المجني عليها تعيش مع ابنتيها وهما بسملة 10 سنوات وأسماء 19 عام وأن ابنتها الكبرى اكتشفت الحادث واستغاثت بالجيران الذين أبلغوا الشرطة.

وتبين من المعاينة الأولية إصابة المجني عليها بـ8 طعنات في الجانب الأيسر، وبالفحص والتحري، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجني عليها أسماء بمشاركة خطيبها المدعو عبدالرحمن. ن سائق توك توك، لرغبة والدتها في فسخ الخطبة، فاتفقا سويا على ارتكاب الواقعة وتم ضبط المتهمين وأحيلا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات