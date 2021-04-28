رقم واحد في الوطن العربي ..بوسي شلبي توجه رسالة دعم لـ يسرا

وجهت الإعلامية بوسي شلبي رسالة دعم للنجمة يسرا مشيدة بدورها في مسلسل حرب أهلية .

و كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" يسرا هي الفنانة رقم واحد في الوطن العربي ".

فيما جاء رد النجمة يسرا قائلة : “حبيبتي يا بوسي يا أجدع وأطيب قلب ربنا يخليكي ليا .. بحبك من قلبي ”.

وكانت أحداث الحلقة 15 من مسلسل حرب أهلية بطولة النجمة يسرا قد شهدت تصاعدا فى الأحداث.

حيث كشفت مريم (يسرا) عن العلاقة الصداقة التى جمعتها بـ فريدة (أروى جودة) و التي تم استغلالها للانتقام من يوسف (باسل خياط).

وبينت الحلقة اكتشاف مريم (يسرا) خطة يوسف (باسل خياط) المسبقة لسرقة المستشفى منها.

وقامت فريدة (أروى جودة) بتحرير بلاغ ضد يوسف (باسل خياط) بحجة أنه يتهجم عليها، وبالفعل جاءت الشرطة و قبضت عليه.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلنتى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.