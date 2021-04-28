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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تعيد تشغيل 3 مفاعلات نووية

صدى البلد

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل أول 3 مفاعلات نووية في البلاد على ساحل بحر اليابان بعد 40 عامًا منذ وقوع كارثة تشيرنوبل، وذلك في خطوة مهمة في إطار سعي اليابان للالتزام بالطاقة النووية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر إعادة تشغيل الوحدة رقم 3 في محطة ميهاما والمفاعلين رقم 1 و2 في محطة تاكاهاما، في مقاطعة فوكوي، إذ توقف العمل بهم منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق محايدة الكربون بحلول عام 2050 مع استمرار الاعتماد على الطاقة الذرية.
ولا تزال هناك مخاوف بين المجتمعات المحلية بشأن سلامة إعادة تشغيل المفاعلات القديمة التي تديرها شركة كانساي للطاقة الكهربائية وفعالية خطط الإخلاء في حالة وقوع حادث فضلا عن عدم حل مسألة كيفية التخلص من الوقود النووي المستهلك عالي النشاط الإشعاعي الذي سيتم إنتاجه من المحطات.
وقال حاكم فوكوي تاتسوجي سوجيموتو، في مؤتمر صحفي بمكتب حكومة المقاطعة، "قررت الموافقة على إعادة تشغيل (المفاعلات) بعد دراسة الأمر بالكامل".

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