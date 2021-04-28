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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

22 ألفا و436 إصابة كورونا نشطة في الأردن

صدى البلد

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 22 ألفا و436 حالة، حتى صباح الاربعاء.

ووفق الموقع العالمي توفي 8707 أشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 47 حالة وفاة الثلاثاء.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 706 آلاف و355 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

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كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 675 ألفاً و212 حالة.

وعالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 149 مليونا و359 ألفا و111 حالة، شفي منها 127 مليونا و40 ألفا و429 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و149 ألفا و381 شخصا حول العالم.

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