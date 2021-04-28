يقلل فعالية الأطعمة والأدوية .. أسباب خفية تلزمك بتجنب الفحم المنشط

اوعي تستخدم الفحم المنشط لهذه الأسباب

يدعي الفحم المنشط أنه يزيل السموم من جسمك. كما أنه يوفر فوائد صحية أخرى مثل تطهير الجهاز الهضمي وتبييض الأسنان وتقليل انتفاخ البطن، لكن لا يوجد مثل هذا الدليل العلمي عن وجود تلك الفوائد في الفحم المنشط وهو شكل من أشكال الكربون الذي يتميز بقدرته على امتصاص جزيئات السوائل، والغازات الزائدة في البطن.

كشف موقع هيلثي عن أسباب تلزمك بتجنب الفحم المنشط.

1. يقلل من فعالية الأدوية

يرتبط الفحم المنشط بالأدوية التي تجعله أقل احتمالية. قد يكون لهذا تأثير صحي خطير في بعض الحالات. لكن العبوة أو زجاجات الفحم المنشط لا تحتوي على أي رسالة.



2. تجنب تناول العصير

يرتبط الفحم النشط بجميع المواد بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة. بعض الناس لديهم خضروات أو فواكه مضافة بالفحم ولكن قد يكون من الجيد تناول العصير العادي بدلاً من تنشيطه لأنه يمتص الفيتامينات الصحية الموجودة في هذا العصير

3. الامتناع عن الاستخدام غير الضروري

يرتبط الفحم المنشط بجميع الجزيئات الموجودة في الأمعاء والمعدة. يعمل بمجرد ملامسته للمحتويات المعوية. إذا قمت بإزالة السموم من الكباب والكحوليات التي تناولتها في الليلة السابقة ، فلن يساعد ذلك لأنه تم امتصاصه بالفعل في مجرى الدم.



4. أقنعة طعم الطعام



تم تصميم أجسامنا للتخلص من جميع السموم بمساعدة الكلى والكبد ويجب على الجميع تجنب وجود مواد غير قابلة للهضم مثل الفحم النشط في الأطعمة لأنه يمكن أن يجعل الأطعمة أقل تغذية. ينظف الفحم المنشط السموم ويبطئ حركة الأمعاء مما قد يسبب الغثيان والإمساك .