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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التوقيع على 523 مشروعا استثماريا بقيمة 49 مليار دولار خلال قمة الصين الرقمية

قمة الصين الرقمية
قمة الصين الرقمية الرابعة

اختتمت قمة الصين الرقمية الرابعة أعمالها في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، بالتوقيع على 523 مشروعا استثماريا بقيمة 8ر318 مليار يوان (نحو 49 مليار دولار). 


وذكرت اللجنة المنظمة للقمة، في بيان اليوم الأربعاء، أن المشاريع المُبرَمة تغطي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات اتصالات الجيل الخامس، والإنترنت الصناعي، وسلاسل الكتل، إضافة إلى تعزيز دور القمة كمنصة للتبادلات في التكنولوجيا الرقمية والتعاون الصناعي. 

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وأضافت اللجنة أنه تم عرض يوان رقمي لأول مرة أمام العامة خلال فعاليات القمة، بينما عرضت الشركة الوطنية الصينية للصناعة النووية والشركة الوطنية الصينية لشبكات الكهرباء تجاربها في مجال التحول الرقمي. 


وانعقدت القمة على مدار يومين، حيث شملت سبعة أقسام، تضمنت المنتدى الرئيسي، ومعرضا، و20 منتدى فرعياً، ومسابقة إبداعية. 
واستقطب المعرض 54 شركة رائدة؛ بما فيها: شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، ومنصة علي بابا التجارية، وشركة تينسنت المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب، إلى جانب 36 شركة مملوكة للدولة قامت بعرض منتجاتها وخدماتها، ما جذب 120 ألف زيارة حتى الآن. 

قمة الصين الرقمية الرابعة لذكاء الاصطناعي الإنترنت الصناعي التكنولوجيا الرقمية التعاون الصناعي

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