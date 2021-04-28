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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا أكورد 2021

موعد طرح هوندا أكورد 2021 في مصر .. صور

هوندا اكورد 2021
هوندا اكورد 2021 honda accord

أعلنت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن اقتراب طرح سيارات هوندا اكورد 2021 honda accord في مصر خلال شهرين حيث أكدت الشركة أن أكورد الجديدة تأتي مختلفة بإضافة مزيد من التجهيزات في السيارة، حيث يتوفر لها عجلات جديدة رياضية بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية بينما تأتي في الداخلي بإضافات عديدة منها على سبيل المثال الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة والعديد من الإضافات الأخرى.

 

زودت السيارة هوندا اكورد 2021 honda accord بتحديثات في الشكل تشمل لمسات جديدة للشبكة الأمامية والعجلات الرياضية الألومنيوم الجديدة ومصابيح جديدة في الأمام مع ألوان جديدة للسيارة وشاشة داخلية 8 بوصات مع نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وتتوفر بناقل حركة أوتوماتيك فقط. وتنافس السيارة طرازات مثل تويوتا كامري في مصر وهيونداي سوناتا. 

تستمد هوندا اكورد 2021 honda accord قوتها من محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 188 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر كما ترتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. كما يتوفر نسخة هايبرد من السيارة غير مطروحة في مصر في الوقت الحالي وتتمتع السيارة بحقيبة خلفية كبيرة ومقصورة داخلية واسعة .

واعلنت هوندا الام مؤخرا عن صورة واحدة للسيارة سيفيك honda civic 2022 الجيل الجديد قبل التدشين الرسمي المنتظر اليوم في معرض شانغهاي للسيارات ستصل السيارة هوندا سيفيك honda civic 2022 الجديدة للأسواق العالمية في الصيف القادم مع إنتاج السيارة في مصنع إنديانا الأمريكي لهوندا لأول مرة بعد إغلاق مصنع Swindon البريطاني.

 

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