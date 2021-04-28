أثناء تلقى الإسعافات الأولية..مصرع شخص تناول مادة كاوية بنجع حمادى

لقى شخص مصرعه، أثناء تلقيه الإسعافات الأولية داخل مستشفى نجع حمادي العام، شمال قنا، متأثراً بتناول مادة كاوية أدت إلى دخوله في حالة إغماء تام.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد وصول عصمت.ش.ع ٤٩ عاما، مقيم بقرية بهجورة، إلى مستشفى نجع حمادي، فى حالة إغماء تام وغيبوبة ونبض منخفض.

و أثناء إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، لفظ أنفاسه الأخيرة، فتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من أقوال شقيقه المرافق له، أنه تناول مادة كاوية غير معلومة أدت إلى حدوث مضاعفات فورية ودخول فى غيبوبة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وجارى تحرير محضر و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.