مستشار رئيس الجمهورية: توفير أماكن في المستشفيات للمرضى مهمتنا بالتنسيق مع الإسعاف

مستشار رئيس الجمهورية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك نوعا من التنسيق تربط بين المواطن وبين هيئة الإسعاف المصرية وبين توافر الإمكانيات، مشيرا إلى أنه ليس من المفترض على المواطن البحث عن سرير في مستشفى.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، "إحنا اللى بنبحث للمواطن عن السرير"، بمعنى أنه فى نطاق كل محافظة يوجد غرفة عمليات تنسق ما بين الإسعاف وبين المواطن وبين توفير المكان.

وتابع أنه فى حالة كان الشخص لديه حالة صعبة أو شديدة ويرى زوجته أو فرد من أسرته فى حالة تنفس صعب يكون فى حالة هلع، مضيفا: "فى تلك الحالة إننا المفروض كدولة أو مؤسسة أساعده، بمعنى أكلم الإسعاف وتأخذ هذا المريض.. والوزارة وضعت أرقام تليفونات أخرى، كما أنه سيتم توفير رقم لكل محافظة".