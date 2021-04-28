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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تطير اليوم إلى 33 وجهة دولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، اليوم الأربعاء،  47 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 294‪5  راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق غدا، 47 رحلة جوية بمعدل 33 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، بغداد،  لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، نيويورك، أبوجا، باريس، إسطنبول، إمستردام، أبوظبي، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، الخرطوم، و 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 294‪5 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين. 

مصر للطيران وزارة الطيران فيروس كورونا

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